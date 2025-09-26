Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek dwie nowe ustawy, w tym szeroko komentowany projekt zakładający pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Prezydencką zgodę otrzymała również ustawa o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w czwartym kwartale - informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Karol Nawrocki złożył w piątek podpis pod dwiema nowymi ustawami. Pierwsza z nich dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy i zawiera zapis o ograniczeniu m.in. wypłat 800 plus.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki zapowiedział jednak, że jest to ostatni projekt, jaki prezydent podpisze z myślą o pomocy uchodźcom zza wschodniej granicy.

- To jest ostatnia ustawa, którą pan prezydent Nawrocki podpisuje dotycząca takiej formy pomocy obywatelom Ukrainy - mówił Bogucki.

Pomoc dla Ukrainy i bon ciepłowniczy z zielonym światłem od prezydenta

Prezydencki podpis otrzymała dziś również ustawa dot. bonu ciepłowniczego i zamrożenia cen prądu w domostwach w czwartym kwartale tego roku. Zgodnie z ustawą cena prądu ma być zamrożona na poziomie 500 zł za MWh netto.

Szef KPRP podkreślił, że podpisana przez Nawrockiego ustawa jest zmianą "ważną dla wielu polskich rodzin".

Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Będzie on przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych.

ZOBACZ: Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Teraz trafi do Sejmu

Pod koniec sierpnia Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, m.in. nowelizację Kodeksu karnego oraz projekty zakładające zmiany w energetyce i pomocy dla mieszkających w Polsce obywateli Ukrainy.

- Nadal jesteśmy otwarci na pomoc dla obywateli Ukrainy, to się nie zmienia (...) Ale po 3,5 roku nasze prawo powinno zostać skorygowane. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna, że 800 plus powinno należeć się tym Ukraińcom, którzy podejmują się obowiązku pracy - mówił wówczas prezydent.

Zmiany dla Ukraińców w Polsce. Jest decyzja Nawrockiego

Komentując dzisiejszą decyzję Nawrockiego, szef KPRP zwrócił uwagę na presję, jaką prezydenckie weta wywarły na rządzie Donalda Tuska.

- Poprzednimi wetami prezydent RP zmusił rząd, premiera Donalda Tuska, do pracy i do przedstawienia nie idealnych, ale zdecydowanie lepszych rozwiązań. W przypadku ustawy ukraińskiej zmusił do ograniczenia świadczeń dla obywateli Ukrainy, w szczególności tych, którzy nie pracują w Rzeczypospolitej - podkreślił Bogucki.

Nowa ustawa zakłada, iż obywatele Ukrainy niepracujący w Polsce nie będą mogli korzystać z licznych świadczeń rehabilitacyjnych, a także programów lekowych i zdrowotnych.