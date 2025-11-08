Petycja o świadczeniu nazywanym "wstecznym 800 plus" została złożona w 2023 roku. Wnioskodawcy argumentowali w niej, że wychowywanie dzieci po transformacji ustrojowej przewidywało znikome socjalne wsparcie od państwa na wychowywanie dzieci.

Zdaniem autorów petycji, takim opiekunom należy się rekompensata za opiekę nad dorosłymi dziś dziećmi, które pracują i płacą w Polsce podatki. Według ich argumentacji, byłoby to działanie w zgodzie z solidarnością międzypokoleniową i zniwelowaniem historycznej niesprawiedliwości. Propozycja to: 400 zł miesięcznie każdemu rodzicowi-emerytowi, który wychował jedno dziecko, a 800 zł miesięcznie rodzicowi, który wychował co najmniej dwójkę dzieci. Pieniądze miałyby być wypłacane w formie dodatku do emerytury.

"Gdy obecni rodzice małych dzieci dostają w ramach rozdawnictwa pisowskiego budżetowych pieniędzy na każde dziecko (...), to chyba emeryci którzy wychowali swoje dzieci i żadnych pieniędzy od Państwa nie otrzymywali mają uzasadnione prawo, aby wypłacano im dodatek do emerytury 800 zł za każde wychowane dziecko" - napisano w petycji.

Opinia w tej sprawie została wydana przez dr. hab. Magdalenę Szczepańską, ekspertką ds. legislacji w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, jednostki organizacyjnej Kancelarii Sejmu. Uzasadnienie zawarte w ekspertyzie zostawia niewielkie szanse na ewentualną realizację wsparcia dla obecnych emerytów.

Argumentem podstawowym jest zawężenie wypłacania "wstecznego" świadczenia tylko rodzicom-emerytom, a więc z pominięciem osób, które są m.in. opiekunami prawnymi czy tworzą rodziny zastępcze. W opinii uwzględniono również inne zawężenie, związane z dziećmi, które miałyby obecnie pracować i płacić podatki w Polsce. Budzi to wątpliwości zwłaszcza w kontekście podstawowej zasady ustawodawstwa, że prawo nie działa wstecz.

Skomplikowane byłoby też ustalenie, m.in. czy dzieci ewentualnych beneficjentów rzeczywiście pracują w Polsce, przedstawienie dowodów na rzeczywiste wychowanie dziecka, a także rozstrzyganie powstałych sporów między rodzicami.

W związku z krytyką związaną nie tylko z zasadami prawa, ale też ewentualnym znacznym obciążeniem budżetu, przedstawiono inne propozycje. Jedną z nich jest wypłacenie jednorazowej rekompensaty zamiast comiesięcznych wypłat po kilkaset złotych.

Zgodnie z tym założeniem, kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych byłoby wypłacane jednorazowo tytułem częściowej rekompensaty kosztów poniesionych na wychowanie dzieci, które dziś płacą podatki, a więc generują przychody podatkowe dla państwa.

Opinia prawna zaleciła odrzucenie petycji związanej z comiesięcznymi wypłatami. Alternatywna realizacja projektu, a więc jednorazowa rekompensata wydaje się nieco bardziej realna w przyszłości, choć wciąż nie ma planów wprowadzenia takich rozwiązań. Impulsem do ewentualnego powrotu projektu do debaty publicznej, byłoby wzięcie go "na sztandary" przez którąś z opcji politycznych - argumentuje Infor.pl.

