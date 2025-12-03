"Czekamy na rozkaz!" Ramzan Kadyrow apeluje do Putina ws. wojny z Europą
"Z pewnością nie będziemy się osiągać, Władimirze Władimirowiczu, czekamy na rozkaz!" - napisał Ramzan Kadyrow komentując słowa Władimira Putina o gotowości Federacji Rosyjskiej do wojny z Europą. Czeczeński przywódca jest przekonany, że konflikt zakończy się "bardzo szybko" i zwycięzcą będzie kremlowskie wojsko.
We wtorek Władimir Putin, na chwilę przed spotkaniem z przedstawicielami amerykańskiej administracji, wziął udział w konferencji prasowej na której odpowiadał na pytania rosyjskich dziennikarzy. W jej trakcie kremlowski przywódca odniósł się do kwestii potencjalnego konfliktu militarnego z europejskimi państwami.
Putin zaznaczył, że Rosja nie ma w planach ataku na kraje Zachodu, ale jest gotowa na taką konfrontację.
- Jeśli Europa nagle zechce rozpocząć z nami wojnę i tak się stanie, to bardzo szybko może dojść do sytuacji, w której nie będziemy mieli z kim negocjować - stwierdził.
Konflikt NATO - Europa. Ramzan Kadyrow komentuje słowa Putina
Na wypowiedź rosyjskiego prezydenta postanowił zareagować czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow. Polityk we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdził, że jego region i podlegli mu żołnierze są gotowi na taki konflikt. Jeśli tylko dostanie taki rozkaz natychmiast podejmie walkę.
"Z pewnością nie będziemy się ociągać, Władimirze Władimirowiczu, czekamy na rozkaz! To wszystko skończy się bardzo szybko i ewidentnie będzie na niekorzyść tych, którzy postanowili rozpocząć wojnę z Rosją" - przekonuje.
"Mam jedno pytanie, Władimirze Władimirowiczu: jeśli to wszystko się zacznie, nie będziesz na nas zły, jeśli natychmiast dobrowolnie przeproszą, prawda?" - dodał.
