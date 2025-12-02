"Jesteśmy gotowi już teraz". Putin wprost o wojnie z Europą

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział we wtorek, że jego kraj nie chce wojny z europejskimi mocarstwami, ale jeśli Europa jej pragnie, to Rosja jest gotowa już teraz walczyć.

Kremlowski przywódca dodał, że europejskie mocarstwa stawiają żądania dotyczące możliwego porozumienia pokojowego dla Ukrainy, które Moskwa uważa za absolutnie nie do przyjęcia.

"Są po stronie wojny". Putin oskarża Europę

- Widząc, że nie podoba im się dzisiejszy wynik, zaczęli ingerować w obecną administrację Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa, by osiągnąć pokój poprzez negocjacje. Sami odmówili rozmów pokojowych i ingerowali w sprawy prezydenta Trumpa. Po trzecie, nie mają agendy pokojowej. Są po stronie wojny - powiedział Putin, cytowany przez Ria Nowosti.

Rosyjski przywódca oznajmił, że jego kraj "dopuszcza powrót Europejczyków do rozmów ws. porozumienia, jeśli ci będą brać pod uwagę realia".

Putin odniósł się też do niedawnych ataków na tankowce w pobliżu Turcji. Uderzenia określił jako "piractwo" i zapowiedział zaostrzenie ataków na ukraińskie obiekty i statki. - Najbardziej radykalnym rozwiązaniem jest odcięcie Ukrainy od morza, wtedy piractwo będzie w zasadzie niemożliwe - mówił.

Tankowiec pod rosyjską flagą, załadowany olejem słonecznikowym, zgłosił atak dronem u wybrzeży Turcji we wtorek, ale jego 13 członków załogi nie odniosło obrażeń - podały tureckie władze morskie i agencja żeglugowa Tribeca. Ukraina oświadczyła, że nie miała nic wspólnego z tym incydentem.

