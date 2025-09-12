Atak na rosyjski port nad Bałtykiem. Statek w płomieniach

Ukraina zaatakowała rosyjski port w Primorsku nad Bałtykiem. Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenk poinformował, że ucierpiał jeden z zacumowanych tam statków. Na jednostce wybuchł pożar.

Mieszkańcy miejscowości Primorsk relacjonują, że ok. godz. 7 czasu lokalnego w pobliżu portu słychać było liczne wybuchy. Miał to być jeden z największych ataków bezzałogowców w regionie od lutego 2022 roku, czyli pod początku pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Port w Primorsku, jest drugim największym portem rosyjskim nad Bałtykiem. Znajduje się ok. 140 km od Petersburga, na przesmyku Karelskim. Do miejscowości prowadzą ropociągi z północy europejskiej części Rosji i Syberii.

Ukraina zaatakowała rosyjski port. Statek w płomieniach

Ukraina w ostatnich miesiącach regularnie atakuje rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej, w tym rafinerie ropy. Zaatakowany został także port Ust-Ługa oraz Noworosyjsk, jeden z głównych portów Morza Czarnego.

Ataki na infrastrukturę paliwową spowodowały braki w dostawach benzyny w niektórych regionach, m.in. na Dalekim Wschodzie oraz na okupowanym Krymie.

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało w piątek, że systemy obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły w nocy 221 dronów, w tym dziewięć w okolicach Moskwy. Ukraińskie media podały, że w nocy z czwartku na piątek przeciwko celom na terytorium Rosji zastosowano ok. 300 bezzałogowców.

bp / polsatnews.pl / PAP