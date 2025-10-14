Donald Trump wyraził we wtorek zawód postawą Władimira Putina. - Jestem bardzo rozczarowany, bo miałem bardzo dobrą relację z Władimirem, może nadal ją mam - powiedział prezydent USA o liderze Rosji, cytowany przez Reutera.

Trump przyznał, że chciałby, by Rosji dobrze się powodziło, lecz Putin "po prostu nie chce zakończyć tej wojny", choć mógłby to zrobić szybko. - A wiecie, że mają długie kolejki po benzynę w Rosji... I nagle jego gospodarka się załamie - dodał.

- Nie rozumiem, dlaczego kontynuuje tę wojnę (...). Trwa już niemal cztery lata, a powinien był ją wygrać w tydzień. Stracił chyba 1,5 mln żołnierzy - mówił.

Trump zawiedziony Putinem. Ukraina prosi USA o Tomahawki

W tej samej wypowiedzi dla mediów Donald Trump pochwalił opór Ukraińców, twierdząc, że nikt nie mógł się spodziewać, że po prawie czterech latach walk doprowadzą do impasu.

Prezydent USA potwierdził również, że zamierza rozmawiać w piątek z Wołodymyrem Zełenskim na temat sprzedaży rakiet manewrujących Tomahawk.

- On chce broni. Chciałby mieć Tomahawki. Wszyscy chcą mieć różne rzeczy, a my mamy mnóstwo Tomahawków - powiedział Trump, po czym zwrócił się do prezydenta Argentyny: - Potrzebujesz jakichś Tomahawków? Potrzebujesz ich na swoją opozycję? Bo widzicie, w tym kraju (w USA - red.) używaliby Tomahawków przeciwko opozycji. Ja tego nie robię. Jestem o wiele milszy. Demokraci by ich użyli, gdyby mieli okazję. Są chorzy - oznajmił amerykański przywódca.

