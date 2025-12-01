Michaił Fridman, którego fortuna szacowana jest na około 13 mld euro, domaga się od trzech europejskich państw odszkodowania za zamrożenie aktywów. Oligarcha ma także roszczenia związane z zajęciem majątku - z tego tytułu rości sobie od władz Luksemburgu odszkodowania w wysokości 13,8 mld euro. Stanowi to około połowy rocznych wpływów budżetowych tego państwa.

Podobnych roszczeń rosyjskich oligarchów było wcześniej więcej, jednak uwagę na sprawę Fridmana zwróciło zaangażowanie żony byłego premiera Wielkiej Brytanii. Cherie Blair jest założycielką londyńskiej kancelarii Omnia Strategy i to jej klientem został rosyjski miliarder.

"Jej zaangażowanie wzbudziło krytykę za sprawą potencjalnego konfliktu interesów, ponieważ Friedman pozwał również brytyjski rząd" - pisze "The Moscow Times".

Do innych informacji dotarli dziennikarze śledczy serwisu Byline Times. Według ich ustaleń Blair będzie reprezentować Fridmana, ale tylko w sprawie przeciw Luksemburgowi. "Nie pracuje nad pozwem przeciwko rządowi Wielkiej Brytanii" - podał Byline Times.

Żona Tony'ego Blaira adwokatem rosyjskiego miliardera. Pozwał Wielką Brytanię

Friedman wytoczył przeciwko Wielkiej Brytanii, Luksemburgowi i Ukrainie w ramach instytucji międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego. Pozwoli on oligarsze ubiegać się o arbitraż międzynarodowy z pominięciem sądów Wielkiej Brytanii, Luksemburga i Ukrainy. Możliwość tę inwestorzy mogą wykorzystywać, gdy zachodzi podejrzenie, że sądy danego państwa nie będą mogły dochowywać bezstronności.

Kancelaria Cherie Blair odmawia komentowania sprawy. "Ani pani Blair, ani Omnia Strategy nie otrzymały żadnych instrukcji od pana Fridmana dotyczących sporu sądowego w Wielkiej Brytanii, dlatego nie możemy skomentować tej sprawy" - przekazała Omnia Strategy.

Pod koniec października Blair opublikowała w "The Times" artykuł, w którym apelowała zmiany w prawie międzynarodowym.

"Prawo międzynarodowe musi ewoluować, aby stawić czoła nowym globalnym zagrożeniom. W obliczu presji cyberataków, zmian klimatycznych i wrogich państw na nasze bezpieczeństwo, musimy bronić praworządności" - napisała Blair w artykule opublikowanym na łamach dziennika.

