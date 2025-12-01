Potężny zastrzyk gotówki dla Polski. Bruksela wysłała kolejne środki z KPO

Komisja Europejska wypłaciła Polsce kolejną transzę środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Do Polski trafiło 6,2 miliarda euro. Informacje o decyzji Komisji Europejskiej potwierdziła w serwisie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

‼️Przed chwilą - 26 mld z KPO wpłynęło do Polski ‼️



W sumie to już prawie 100 mld - w 2 lata.#RozwójPoPolsku — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) December 1, 2025

Realizację kolejnej transzy skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, twierdząc, że te nie trafiłyby do Polski, gdyby rządy sprawowało Prawo i Sprawiedliwość.

Solidny przelew.

Gdyby rządził @pisorgpl to by go nie było. https://t.co/vw15x8DWvI — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 1, 2025

Poniedziałkowa wypłata stanowi trzecią transzę w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek o te środki Polska złożyła w grudniu ubiegłego roku.

Środki z Funduszu Odbudowy zostaną są m.in. an poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych, usprawnienie planowania przestrzennego oraz rozwój energetyki odnawialnej, w tym projektów morskich.



Fundusze wesprą również rozbudowę sieci 5G, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, zwiększenie bezpieczeństwa transportu, a także inwestycje w kształcenie zawodowe i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Istotnym elementem są również reformy dotyczące standardów opieki nad dziećmi oraz opieki długoterminowej.

Proces wypłaty środków rozpoczął się od pozytywnej wstępnej oceny wniosku Polski, którą Komisja Europejska wydała pod koniec października. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Rady UE, Komisja mogła podjąć ostateczną decyzję o przekazaniu funduszy.

Łączna wartość polskiego Krajowego Planu Odbudowy to blisko 60 miliardów euro. Na tę kwotę składają się zarówno dotacje w wysokości 25,3 miliarda euro i pożyczki opiewające na 34,5 miliarda euro.

Komisja Europejska podkreśla, że wypłaty są ściśle powiązane z realizacją konkretnych reform i inwestycji. Po otrzymaniu kolejnej transzy Polska wykorzystała już 45 proc. dostępnych środków z Funduszu Odbudowy.

Decyzja o powołaniu Funduszu Odbudowy zapadła w lipcu 2020 roku, w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią. Całkowita wartość tego unijnego mechanizmu wsparcia wynosi ponad 800 miliardów euro, przeznaczonych dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

mol / polsatnews.pl / PAP