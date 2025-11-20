Zwrot ws. KPO. Komisja Europejska zgodziła się na propozycję Polski

Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że KE zaakceptowała rewizję w Krajowym Planie Odbudowy zaproponowaną przez Polskę 26 września. Rząd wnioskował o zniesienie opłat za użytkowanie aut spalinowych oraz zmniejszenie puli pożyczek o 21,5 mld zł (5,1 mld euro).

Zielone światło dla zmian w polskim KPO będą musiały dać jeszcze kraje członkowskie. Wymagana jest większość kwalifikowana (15 krajów stanowiących 65 proc. ludności UE).

 

Potem Polska będzie mogła zwrócić się do KE o czwartą płatność z funduszu odbudowy. Jest to czwarta zmiana polskiego planu.

 

Więcej informacji wkrótce.

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
