Zwrot ws. KPO. Komisja Europejska zgodziła się na propozycję Polski
Świat
Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że KE zaakceptowała rewizję w Krajowym Planie Odbudowy zaproponowaną przez Polskę 26 września. Rząd wnioskował o zniesienie opłat za użytkowanie aut spalinowych oraz zmniejszenie puli pożyczek o 21,5 mld zł (5,1 mld euro).
Zielone światło dla zmian w polskim KPO będą musiały dać jeszcze kraje członkowskie. Wymagana jest większość kwalifikowana (15 krajów stanowiących 65 proc. ludności UE).
Potem Polska będzie mogła zwrócić się do KE o czwartą płatność z funduszu odbudowy. Jest to czwarta zmiana polskiego planu.
Więcej informacji wkrótce.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni
Czytaj więcej