Kandydatka na wicepremiera wybrana. Jest decyzja Polski 2050

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została wskazana przez Radę Krajową Partii Polska 2050 Szymona Hołowni na kandydatkę na funkcję wicepremiera. Obecnie Pełczyńska-Nałęcz pełni funkcje ministry funduszy i polityki regionalnej oraz I wiceprzewodniczącej swojego ugrupowania.

"Wczoraj Klub, dzisiaj Rada Krajowa mówi jasno: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kandydatką na wicepremiera K15X" - napisano w opublikowanym oświadczeniu partii.

Pełczyńska-Nałęcz wybrana. Jest decyzja Polski 2050

"Do przodu – po rozwój mniejszych miast, asystencję osobistą, rozdział państwa od kościoła, tani prąd z polskich źródeł, uczciwy rynek mieszkaniowy i państwo, które stoi po stronie ludzi, a nie wielkich korporacji i lobbystów." - dodano w mediach społecznościowych.

Już pod koniec lipca marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że w listopadzie - po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji marszałka Sejmu, Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu.

Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 roku ma pozostać Hołownia, którego później zastąpić ma współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

W ostatnią sobotę Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że Rada Krajowa zarekomendowała Hołownię na funkcję wicemarszałka Sejmu.

