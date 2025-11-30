Delegacja Ukrainy rozpoczęła w USA rozmowy na temat planu pokojowego w celu zakończenia wojny, którą prowadzi przeciwko Ukrainie Rosja - powiadomił w niedzielę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) oraz przewodniczący delegacji Rustem Umierow.

"W Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się już spotkanie ukraińskiej delegacji ze stroną amerykańską w sprawie kroków na rzecz osiągnięcia godnego pokoju" - napisał w sieciach społecznościowych.

Umierow poinformował, że podczas rozmów jest w stałym kontakcie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Mamy jasne dyrektywy i priorytety - obrona ukraińskich interesów, merytoryczny dialog i przesuwanie się naprzód na podstawie ustaleń osiągniętych w Genewie" - podkreślił.

Na zdjęciu opublikowanym wraz z komunikatem widać, że po stronie amerykańskiej w rozmowach uczestniczą sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio, specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz biznesmen i zięć prezydenta USA Jared Kushner.

Ze strony ukraińskiej biorą udział Umierow, pierwszy zastępca szefa MSZ Serhij Kysłycia oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki, a następnie: szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow, szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ołeh Iwaszczenko, doradca szefa Biura Prezydenta Ołeksandr Bewz oraz ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna.

USA. Kolejne rozmowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie

W ubiegłym tygodniu administracja Trumpa przedstawiła Ukrainie liczący 28 punktów plan pokojowy, naciskając, by został on zaakceptowany najpóźniej do czwartku - 27 listopada. Według doniesień medialnych plan ten obligowałby Kijów m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

W minioną niedzielę w Genewie odbyły się rozmowy delegacji USA i Ukrainy poświęcone porozumieniu bazującemu na 28-punktowym planie, który miał zostać opracowany przez przedstawicieli przywódców USA i Rosji - Witkoffa i Kiriłła Dmitrijewa. Kijów zakomunikował jednak, że pierwotny projekt planu pokojowego został tam zmieniony i obecnie dokument zawiera 19 punktów.

Projekt planu pokojowego opublikowanego w ubiegłym tygodniu przez serwis Axios zakłada m.in., że Krym oraz obwody ługański i doniecki byłyby uznane za de facto rosyjskie, w tym przez USA. Ukraińskie siły miałyby wycofać się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a strefa wycofania byłaby neutralną zdemilitaryzowaną strefą buforową, uznaną na arenie międzynarodowej za terytorium należące do Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły miałyby nie wkraczać do tej zdemilitaryzowanej strefy.

