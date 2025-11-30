Zwrot w sprawie wizyty Nawrockiego na Węgrzech. "Zdecydował się ograniczyć"

Jak powiadomił Marcin Przydacz, prezydent Karol Nawrocki, który w środę rozpoczyna wizytę na Węgrzech, nie spotka się wówczas z premierem tego kraju Viktorem Orbanem. Program wizyty został ograniczony wyłącznie do szczytu Grupy Wyszehradzkiej.

"Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - napisał w niedzielę w serwisie X szef biura polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

Nawrocki zmienia plan wizyty na Węgrzech. Bez spotkania z Orbanem

"Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu" - powiadomił prezydencki minister.

Szef biura polityki międzynarodowej zaznaczył, że Nawrocki "wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej".

Prezydent miał być na Węgrzech dwa dni: w środę w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, a w czwartek w Budapeszcie z oficjalną wizytą, podczas której miał spotkać się z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Orbanem.

"Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja" - pisał w piątek w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Viktor Orban spotkał się z Władimirem Putinem w Moskwie. "Fatalna kombinacja"

W piątek w Moskwie doszło do spotkania węgierskiego premiera z Władimirem Putinem. Ich rozmowy - jak podawano - miały dotyczyć dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Budapesztu oraz wojny w Ukrainie. Orban ostatni raz odwiedził Putina w lipcu 2024 r.

Węgierska agencja MTI przekazała, że premier wyraził podczas rozmowy z Putinem gotowość "przyczynienia się do sukcesu rozmów pokojowych w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej, goszcząc negocjacje" w Budapeszcie. Putin zauważył, że Budapeszt został zaproponowany jako miejsce spotkania przez prezydenta USA Donalda Trumpa i zaakceptowany przez obie strony - amerykańską i rosyjską, które utrzymują dobre relacje z premierem Orbanem.

Przywódca Rosji pochwalił przy tym "zrównoważony" stosunek Budapesztu do wojny w Ukrainie. Trump i Putin uzgodnili w październiku spotkanie w stolicy Węgier, które zostało ostatecznie odwołane z powodu niewielkich szans na zawarcie jakiegokolwiek porozumienia.

Obecny w Moskwie minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto podkreślił we wpisie na X, że "od prawie czterech lat (Węgry) nieprzerwanie stoją po stronie pokoju, który można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje i dyplomację". "Zamknięcie kanałów dyplomatycznych oznacza porzucenie nadziei na pokój" - dodał Szijjarto.

- Premier Węgier Viktor Orban spotkał się z wrogiem numer jeden reszty Unii Europejskiej, pokazując tym samym Brukseli środkowy palec - ocenił w sobotniej rozmowie z portalem Euronews ekspert think-tanku Bruegel Jacob Kirkegaard.

