"Proszę o wybaczenie". Abp Jędraszewski opublikował list

W środę papież Leon XIV powołał kardynała Grzegorza Rysia na nowego metropolitę krakowskiego. "Tym samym dobiega końca moja posługa pasterza Archidiecezji Krakowskiej, która trwała prawie dziewięć lat" - stwierdził abp Jędraszewski.

Kapłan zwrócił się z podziękowaniami do biskupów, księży niżej w hierarchii, sióstr zakonnych, osób życia konsekrowanego i wiernych, którzy wspierali go - jak sam określił - w utrzymaniu działalności kościoła w zgodzie z jego przeznaczeniem. "Dziękuję za wszystkie modlitwy i cierpienia ofiarowane z intencji Kościoła i naszej ojczyzny" - wskazał.

Arcybiskup Marek Jędraszewski napisał list

Arcybiskup poprosił przy tym o wybaczenie, jeśli kogoś zawiódł lub sprawił komuś przykrość. "W swojej pasterskiej posłudze zawsze jednak starałem się kierować prawdziwym dobrem Kościoła" - napisał w liście.

Kolejny raz abp Jędraszewski wspomniał o swojej rozmowie z papieżem Franciszkiem, który 28 listopada 2016 roku wezwał go do Domu Świętej Martwy w Watykanie, aby tam zapytać, czy obejmie kierownictwo nad biskupami w Krakowie. Wcześniej polski duchowny podkreślał, że było to dla niego zaskoczeniem, ale i wyjątkową chwilą.

Swój list abp Jędraszewski podsumował prośbą o modlitwę za nowego biskupa krakowskiego. "Aby dzięki obfitym bożym łaskom i waszemu duchowemu wsparciu godnie podejmował dziedzictwo świętych pasterzy naszego Kościoła" - zwrócił się do wiernych.

Kardynał Grzegorz Ryś, następca abp. Jędraszewskiego

Nowym metropolitą krakowskim zostanie mianowany kardynał Grzegorz Ryś - dotychczasowy arcybiskup metropolita łódzki, a wcześniej jeszcze biskup pomocniczy krakowski. Kanoniczne przejęcie urzędu po abp. Marku Jędraszewskim nastąpi 20 grudnia, w dniu uroczystego ingresu w katedrze wawelskiej.

Papież Franciszek przyjął dymisję Marka Jędraszewskiego w ubiegłym roku, ale poprosił arcybiskupa o pozostanie na stanowisku do czasu wyznaczenia następcy. Rezygnacja Jędraszewskiego wynikała z osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego.

