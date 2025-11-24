Papież podpisał opublikowane w poniedziałek regulaminy Kurii Rzymskiej i personelu. Jak podaje Vatican News, regulacje dotyczą instytucji i urzędów tworzących kurię, poprzez które Leon XIV sprawuje swoją władzę w Stolicy Apostolskiej.

W dokumentach sprecyzowano normy organizacyjne, dyscyplinarne i ekonomiczne. Wyznaczają one zasady, według których Sekretariat Stanu, dykasterie i inne organy związane ze Stolicą Apostolską mogą zatrudniać pracowników.

Leon XIV zdecydował. Nowe zasady dla Kurii Rzymskiej

"Nowe Regulaminy zastępują te zatwierdzone przez papieża św. Jana Pawła II 15 kwietnia 1999 roku, które weszły w życie 1 lipca tego samego roku" - czytamy w wyjaśnieniu decyzji głowy Kościoła. Przyjęte zasady mają także uwzględniać innowacje zaproponowane przez Franciszka - bezpośredniego poprzednika Leona XIV.

Art. 40 Regulaminu personalnego Kurii Rzymskiej jest swoistą umową o poufności sprawowanego urzędu w Watykanie. "Każdy jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania tajemnicy urzędu. Nie mogą więc przekazywać informacji dotyczących działań lub wiadomości, o których dowiedzieli się dzięki swojej pracy, tym, którzy do nich nie mają prawa" - czytamy.

Paragraf drugi tego artykułu podkreśla natomiast, że szczególna ostrożność zostanie zachowana przy przestrzeganiu obowiązujących norm dotyczących tajemnicy papieskiej.

Co więcej, pracownikom Kurii Rzymskiej nie wolno będzie wypowiadać się w roli przedstawiciela Watykanu przed dziennikarzami, chyba że otrzymają oni stosowną, wyjątkową zgodę. Od momentu wprowadzenia nowego prawa odpowiedzialność za komunikację z mediami przejmie dykasteria ds. komunikacji.

Nowe regulaminy w Watykanie. Dotyczą także ubioru pracowników

Ponadto wszyscy pracownicy watykańskiego aparatu administracyjnego będą także musieli przestrzegać bardziej rygorystycznej etykiety ubioru. "Duchowni świeccy oraz członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego oraz Towarzystw Życia Apostolskiego są zobowiązani do noszenia habitu kościelnego lub habitu własnego Instytutu lub Towarzystwa" - wskazano w artykule 39.

Pracownikom świeckim nakazano noszenie ubrań pasujących do powagi miejsca. "Podmiot ma prawo do ukarania personelu, niezależnie od tego, jaki jest kontrakt, za przypadki szkody wyrządzone samemu podmiotowi w wyniku umyślnego nadużycia lub rażącego zaniedbania" - zaznaczono. Jak podała katolicka agencja informacyjna SIR, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

