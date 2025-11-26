Kardynał Grzegorz Ryś zostanie nowym metropolitą krakowskim, po tym jak w czerwcu 2024 roku dymisję z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego złożył abp Marek Jędraszewski.

Papież Franciszek przyjął w ubiegłym roku dymisję Marka Jędraszewskiego, ale poprosił arcybiskupa o pozostanie na stanowisku do czasu wyznaczenia następcy.

Nowy metropolita krakowski. Kim jest kardynał Grzegorz Ryś?

Nowo mianowany kardynał urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 1988 roku w katedrze na Wawelu z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Ryś został inkardynowany do archidiecezji krakowskiej.

W latach 1988–1989 pracował jako wikariusz w parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Od 2004 do 2007 pełnił funkcję dyrektora Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie. Corocznie przez 25 lat uczestniczył w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę, będąc przewodnikiem grupy 6. Był komentatorem pielgrzymek Jana Pawła II w TVP i Polskim Radiu. Po jego śmierci współorganizował czuwania, a podczas procesu beatyfikacyjnego zasiadał w komisji historycznej działającej przy trybunale rogatoryjnym.

16 lipca 2011 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej ze stolicą tytularną Arcavica. Święcenia biskupie otrzymał wraz z Damianem Muskusem 28 września 2011 w katedrze na Wawelu. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa "Virtus in infirmitate" (Moc w słabości). W archidiecezji krakowskiej objął urząd wikariusza generalnego.

14 września 2017 papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi odbył 4 listopada 2017. 29 czerwca 2018 na placu św. Piotra w Rzymie odebrał od papieża Franciszka paliusz, który uroczyście został mu nałożony 5 października 2018 w katedrze łódzkiej przez arcybiskupa Salvatore Pennacchia, nuncjusza apostolskiego w Polsce. W latach 2018–2021 przeprowadził czwarty w historii archidiecezji synod, poświęcony młodzieży, rodzinie i parafii.

Kardynał Grzegorz Ryś nowym metropolitą krakowskim. Niedawno brał udział w konklawe

25 czerwca 2020 papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej. Rządy w diecezji przejął 27 czerwca 2020. 17 października 2020, po przyjęciu przez papieża Franciszka rezygnacji biskupa Edwarda Janiaka z funkcji biskupa diecezjalnego, został administratorem apostolskim sede vacante diecezji. Funkcję tę pełnił do 11 lutego 2021, kiedy diecezję kanonicznie objął nowy biskup diecezjalny Damian Bryl.

9 lipca 2023 papież Franciszek zapowiedział włączenie go do Kolegium Kardynałów, a 30 września 2023 w trakcie konsystorza na placu Świętego Piotra kreował go kardynałem prezbiterem, nadając mu jako kościół tytularny kościół Świętych Cyryla i Metodego. 14 października 2023 odbył kardynalski ingres do katedry łódzkiej, a 22 listopada 2023 uroczyście objął swój kościół tytularny w Rzymie. W 2025 roku wziął udział w konklawe, które zakończyło się wyborem papieża Leona XIV.

