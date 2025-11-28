Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w piątkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania" był prof. Bogdan Góralczyk. Politolog i sinolog z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego wypowiedział się na temat trwającej wojny w Ukrainie, wskazując, że w interesie Polski jest to, żeby kraj Wołodymyra Zełenskiego wyszedł zwycięsko z tego konfliktu.

- Stawką tej gry, która teraz się na naszych oczach rozgrywa, jest to, czy będziemy mieli po raz pierwszy w dziejach na wschód od naszych granic buforowe państwo skierowane prozachodnio, czy też po raz kolejny nie tylko w Kaliningradzie będziemy graniczyć z Imperium Rosyjskim - powiedział Góralczyk.

Ekspert zauważył jednocześnie, że opinie na temat wojny w Ukrainie są podzielone. - Nie stworzyliśmy europejskiej tożsamości i w tym sensie my mamy problem podwójny - zaznaczył Góralczyk, dodając, że "bronienie Ukrainy to jest absolutne spoiwo".

Góralczyk stawia diagnozę. "Żyjemy w geostrategicznym przeciągu"

Mówiąc sytuacji na świecie, Góralczyk ocenił, że "żyjemy w geostrategicznym przeciągu". Wyraził przekonanie, że obecne czasy są rewolucyjne, gdyż "to, co dotychczasowo obowiązywało, już nie obowiązuje". - Nie mamy już starego ładu, a nowy się nie utworzył - kontynuował ekspert.

Powiedział, że utrzymanie wieloletniego pokoju w Europie jest niepewne z trzech powodów. - Po pierwsze, dawno nie było wojenki. Po drugie, dotychczasowemu hegemonowi wyrósł rywal. Po trzecie wszystko w świecie zachodnim jest spolaryzowane. My mówimy Europa, Unia Europejska. Jaka Unia Europejska, jak Orban dzisiaj rozmawia z Putinem? - kontynuował ekspert.

Druga kadencja Donalda Trumpa. Ekspert mówi o "nagich interesach"

Góralczyk zwrócił jednocześnie uwagę na to, jakie przemiany przyniósł okres rządów Donalda Trumpa oraz jaką odgrywa rolę w kontekście konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego ocenił, że amerykański prezydent "już w trakcie pierwszej kadencji zmienił filozofię dziejów".

- Zamiast wartości wprowadził na scenę międzynarodową nagie interesy. Nie ma dla niego rozwiązań multilateralnych. On od razu jak tylko przyszedł rozsypał takie transpacyficzne partnerstwo. Ono jeszcze istnieje, tylko pod Japończykami, w tym nie ma Amerykanów - mówił Góralczyk.

