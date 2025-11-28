McGrath jest komisarzem do spraw demokracji, wymiaru sprawiedliwości i praworządności. W rozmowie z Politico został zapytany o aferę korupcyjną wokół Enerhoatomu i ustalenia Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, zgodnie z którymi ludzie mający wpływ na spółkę uzyskali w formie łapówek około 100 mln dolarów. Część z nich to bliscy współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego.

Komisarz stwierdził, że europejskie rządy nie poprą przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, jeśli Kijów nie udowodni, że skutecznie potrafi zwalczać przestępczość na najwyższych szczeblach władzy.

Jednocześnie Michael McGrath zaznaczył, że w jego ocenie Ukraina dokłada "wszelkich starań", by zwalczyć korupcję. Podkreślił też, że jest w regularnym kontakcie z władzami w Kijowie. "To proces, a my uważnie monitorujemy rozwój sytuacji i pozostajemy w stałym kontakcie z władzami ukraińskimi w kwestiach, które nas dotyczą lub są zgłaszane publicznie" - powiedział w wywiadzie.

Unijny komisarz o Ukrainie: Potrzebny solidny system dochodzeń

"W każdym kraju kandydującym musi istnieć solidny system postępowania w przypadku domniemanej korupcji na wysokim szczeblu" - wskazał komisarz.

"Potrzebny jest solidny system dochodzeń, a ostatecznie ścigania i wydawania wyroków skazujących. Wykazanie się skutecznością w tym obszarze to coś, czego wymagamy od wszystkich państw członkowskich. A już na pewno od tych, które pragną przystąpić do Unii Europejskiej" - dodał McGrath.

Korupcja w Ukrainie. "Standardy praworządności muszą spełniać wszystkie kraje"

Politico dodaje, że w piątek ukraińscy śledczy przeszukali mieszkanie jednego z najważniejszych ludzi w otoczeniu Zełenskiego. Chodzi o Andrija Jermaka, czyli szefa gabinetu prezydenta Ukrainy.

McGrath zaznacza, że standardy praworządności muszą spełniać wszystkie kraje członkowskie i ubiegającego się o akcesję. "Jeśli tego nie zrobią, nie otrzymają wsparcia ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej w dążeniu do akcesji" - podkreślił.

