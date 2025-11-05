Ukraina zawarła nowy sojusz. "Jasny sygnał dla Putina"
Ukraina oficjalnie dołączyła do sojuszu Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF), tworzonego przez jedenaście państw północnej Europy i współpracującego z NATO. Jak podkreślił szef brytyjskiego MON, decyzja ma być jasnym sygnałem dla rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, że jego agresja spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią.
Północnoeuropejski sojusz Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF) został oficjalnie rozszerzony o partnerstwo z Ukrainą - poinformowało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.
Ceremonia przyjęcia Kijowa do grona partnerów odbyła się w norweskim Bodoe, z udziałem ministrów obrony jedenastu państw członkowskich oraz ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala.
Szef brytyjskiego MON ostrzega Putina. "Agresja spotka się z naszą siłą"
Szef brytyjskiego resortu obrony John Healey podkreślił, że decyzja ta jest jednoznacznym sygnałem dla Władimira Putina. - Twoja agresja spotka się z naszą siłą - oświadczył Healey, dodając, że rozszerzenie JEF o Ukrainę wzmocni bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego i Dalekiej Północy.
Według Londynu współpraca z Kijowem obejmie m.in. ochronę infrastruktury krytycznej, wykorzystanie dronów, medycynę pola walki oraz działania przeciwko dezinformacji. W planach są także szkolenia JEF dla ukraińskich żołnierzy, które mają podnieść zdolności operacyjne sił zbrojnych Ukrainy.
Minister Healey zaznaczył, że dzięki nowemu partnerstwu kraje członkowskie JEF będą mogły udzielić Ukrainie "dalszego, konkretnego wsparcia", by "postawić Ukraińców w jak najlepszej sytuacji do obrony ich wolności".
Z kolei premier Denys Szmyhal zapowiedział, że Ukraina zamierza dzielić się swoim doświadczeniem w dziedzinie walki z wojną hybrydową i ataków dalekiego zasięgu. Kijów planuje również aktywny udział w przyszłych manewrach JEF.
- Jesteśmy gotowi wnieść nasze doświadczenie w przeciwdziałaniu nowoczesnym formom agresji. Współpraca z partnerami JEF to krok w kierunku wspólnego bezpieczeństwa całej Europy - podkreślił Szmyhal.
Ukraina dołącza do nowego sojuszu. Czym jest JEF?
Joint Expeditionary Force (JEF) to utworzony w 2014 roku wielonarodowy sojusz obronny, skupiający państwa północnej Europy. W jego skład wchodzą: Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Estonia, Islandia, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Norwegia, Szwecja i - od teraz - Ukraina.
Celem JEF jest szybkie reagowanie na kryzysy militarne, ochrona regionu Morza Północnego i Bałtyckiego oraz wzmacnianie współpracy obronnej państw europejskich.
Sojusz nie jest formalnie częścią NATO, ale ściśle z nim współpracuje.
