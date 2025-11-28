Prawie 44 mld euro na obronność dla Polski. "To absolutna rewolucja"

Instrument SAFE jest unijnym program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich. Przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza tego produkowanego w Europie.

Program SAFE. Miliardy na obronność dla Polski. "Najważniejszy głos należał do sił zbrojnych"

- Ani ja, ani żaden z ministrów nie był tym, który podejmował decyzje jak ten plan powinien być skonstruowany. Najważniejszy głos należał do sił zbrojnych. To Sztab Generalny (wybierał - przyp.red.) te projekty wojskowe, które są większością tego planu, bo na te ponad 43 miliardy, ponad 40 miliardów to są projekty czysto wojskowe. Sztab Generalny robił listę i priorytetyzację. To co leżało po mojej stronie, to analiza, które z tych projektów kwalifikują się do finansowania z SAFE - stwierdziła pełnomocnik rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy.

- To jest zawsze decyzja wojska, które odpowiada za nasze bezpieczeństwo – dodała.

Na liście, która będzie stopniowo odtajniana ze względu na niezdradzanie polskich planów wojskowych, według deklaracji Sobkowiak-Czarneckiej ok. 2/3 stanowią projekty, które i tak już były planowane. Wsparcie w projekcie SAFE miał także zadeklarować także Pałac Prezydencki, gdyż "prezydent wspiera zwiększanie wydatków na obronność".

- Na tej liście są projekty związane z dronami i ochroną antydronową, są też projekty przede wszystkim związane z "Tarczą Wschód" od strony wojskowej, ale też wzmacniamy komponent Straży Granicznej i Policji. Mówimy o projekcie "Bezpieczny Bałtyk", czyli ochronie infrastruktury krytycznej na dnie Bałtyku, ale też o pozyskaniu też na przykład zdolności takiej jak tankowanie w powietrzu - wyliczała.

WIDEO: Prawie 44 mld euro na obronność. "Zawsze decyzja wojska"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Około 60 miliardów ma zostać wydanych na projekty nowe, niewymieniane wcześniej. Pozostałe dotyczą wydatków wcześniej zaplanowanych, wśród nich takich, na które zostały już zawarte umowy.

Rozwój przemysłu zbrojeniowego. "To absolutna rewolucja"

Wśród zarzutów do programu, jednym z najczęściej pojawiającymi się była obawa o to, że środki zostaną wydane na zakupy w innych państwach.

- Znam te zarzuty, ale muszę krytyków rozczarować. 89 proc. środków zostanie w polskim przemyśle zbrojeniowym. To absolutna rewolucja, nie było jeszcze takiego podejścia do polityki zbrojeniowej – zadeklarowała Sobkowiak-Czarnecka w "Graffiti".

- Nie było jeszcze programu, który na taką skalę inwestowałby i realizowałby zakupy w polskim przemyśle. Tylko 1/10 będzie wydana poza Polską, to są z tego co pamiętam cztery konkretne projekty. To też pozyskanie zdolności, których sami w tej chwili nie wytwarzamy - podsumowała.

Wniosek Polski zostanie wysłany w piątek lub w sobotę rano. Komisja Europejska będzie miała kilka (ok. 6 tygodni) tygodni na ocenę wniosku, ta prawdopodobnie gotowa będzie w połowie stycznia. Jeśli polski projekt otrzyma zielone światło KE, trafi do Rady UE, która na podjęcie decyzji będzie z kolei miała cztery tygodnie. Umowy pożyczkowa i operacyjna zostaną podpisane prawdopodobnie w pod koniec marca - wtedy do Polski ma trafić pierwsza transza, wynosząca 15 proc. całości.

