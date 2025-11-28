Afera korupcyjna w Ukrainie. Służby przeszukują dom współpracownika Zełenskiego

Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej prowadzą przeszukanie w pomieszczeniach należących do szefa biura prezydenta Ukrainy - informuje portal Ukraińska Prawda. To prawdopodobnie kontynuacja śledztwa związanego z aferą korupcyjną w spółce Energoatom.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski siedzi przy stole podczas spotkania, przemawia, obok niego siedzą inni mężczyźni i kobieta.
President.gov.ua
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z doradcami

 

Wkrótce więcej informacji.

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
ANDRIJ JERMAKNABUSAPUŚWIATUKRAINA

