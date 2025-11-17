"Mamy łowców cieni". Minister sprawiedliwości o ściganiu Ziobry

- My stosujemy prawo, więc znane są przypadki na świecie, gdy kogoś chciano - mówiąc kolokwialnie - "złapać" i wywieźć bez stosownych dokumentów, my jednak tutaj przestrzegamy prawa i te wszystkie pogłoski, że były minister Ziobro będzie przywieziony w bagażniku - to są plotki - mówił minister sprawiedliwości.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro oskarża ministra sprawiedliwości. "Składam zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa"

- My oczywiście mamy służby, mamy łowców cieni, których ścigamy po całym świecie czy czerwoną notą Interpolu, czy listami gończymi, natomiast w tym wypadku będziemy przestrzegać prawa i nie ma takich planów. Chcemy, żeby wszystko odbywało się lege artis, chociażby z tego powodu, że widzimy, co się dzieje z tą sprawą, ona się stała przedmiotem jakiejś politycznej afery. Po prostu ścigamy osoby podejrzane o poważne afery gospodarcze - podkreślił Waldemar Żurek.

Sprawa zatrzymania Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek: My stosujemy prawo

Marcin Fijołek przytoczył wpis prokurator Ewy Wrzosek, w którym Zbigniew Ziobro został porównany do zwierzęcia. Minister sprawiedliwości został zapytany, czy jego bliska współpracowniczka powinna publikować takie wpisy.

𝘔𝘶𝘴𝘵𝘦𝘭𝘢 𝘱𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘶𝘴. Tchórz zwyczajny, tchórz pospolity, tchórz europejski.



Dzień przesypia w wykrotach lub w norach opuszczonych przez inne zwierzęta. Jest raczej samotnikiem, prowadzącym skryty tryb życia.

Ilustracja poglądowa- przypadkowa. pic.twitter.com/ak5Cc9CCgf — e-wrzosek #FBPE🇪🇺🇵🇱🏳️‍🌈#FundamentalRights (@e_wrzosek) November 15, 2025

- Ja osobiście w ogóle nie posługuję się takimi porównaniami i takim językiem. Porozmawiam z panią prokurator na ten temat. Ale mamy różne temperamenty i ja szanuję też to, że czasem są tak zwani harcownicy, którzy pozwalają sobie na więcej. Ja osobiście jestem przeciwnikiem takiego podejścia, nie dokonuję takich wpisów. Zwrócę pewnie pani prokurator uwagę - zapewnił minister.

Prowadzący przytoczył także komentarz blogerki Kataryny do powyższego wpisu prokurator Wrzosek, w którym przekonywała, że to "kolejny dowód do kolekcji jak obrońca Ziobro będzie potrzebował argumentów, że Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce".

WIDEO: Czy Zbigniew Ziobro zostanie zatrzymany? Waldemar Żurek: Działamy lege artis

- To jest kwestia pewnie jakiegoś rodzaju żartu i myślę, że on wynika jednak z tego, co mamy nagrane na wielu filmikach z czasów ministra Ziobry, który mówił "białe kołnierzyki, nie wolno zasłaniać się immunitetem, nie ma świętych krów, wszyscy są równi wobec prawa". W momencie, gdy doszło do praktycznego zastosowania wobec niego tych jego ideałów, o których mówił wielokrotnie, okazuje się, że są równi i równiejsi, więc to prowokuje, rzeczywiście, to jego zachowanie, ale ja mam tutaj zupełnie inne podejście - odpowiedział Waldemar Żurek.

