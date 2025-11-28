Karol Nawrocki uczestniczył w piątek w Kongresie Młodych Konserwatystów w Lublinie, gdzie odpowiadał na pytania zgromadzonych, związane z polityką, historią oraz własnymi planami prezydenckimi. W pewnym momencie jeden z uczestników zapytał prezydenta, za ile lajków (pozytywnych reakcji pod postem w mediach społecznościowych - red). pojawi się na kolejnej edycji wydarzenia.

ZOBACZ: "Polska nie jest wiarygodna". Były szef MSZ wskazuje na Nawrockiego

- Ja po prostu przyjadę na kolejną edycję Kongresu Młodych - zadeklarował bez wahania Nawrocki.

"Nie ma wystarczającej liczby lajków, żeby zjeść pizzę". Nawrocki drwi z Tuska

Przy tej okazji postanowił zażartować z premiera Donalda Tuska, który podczas tegorocznego turnieju "Z Orlika na Stadion" obiecał młodym chłopakom, że pójdzie z nimi na pizzę, jeżeli pod wpisem w mediach społecznościowych pojawi się co najmniej pół miliona polubień. Ta deklaracja padła 16 listopada, czyli blisko dwa tygodnie temu. Mimo upływu czasu nie udało mu się zebrać odpowiedniej liczby reakcji.

ZOBACZ: "Sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa". Donald Tusk uderza w Karola Nawrockiego

- Oddam swoje lajki premierowi Donaldowi Tuskowi, bo słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby lajków, żeby zjeść pizzę. To niech będzie mój gest dla pana premiera. Panie premierze, smacznego! - ogłosił prezydent na Kongresie Młodych Konserwatystów. Po tych słowach na sali rozległy się gromkie brawa.

Nawrocki zjadł z uczniami kebab. Wszystko dzięki lajkom

Jednocześnie swoją wypowiedzią Nawrocki nawiązał do sytuacji z początku września, kiedy odwiedził szkołę w Wolanowie w woj. mazowieckim. Uczniowie zapytali go, za ile lajków pójdzie z nimi na kebab. Prezydent odpowiedział, że wystarczą cztery pozytywne reakcje pod postem, aby tak się stało.

ZOBACZ: Polacy chcą porozumienia Tuska z Nawrockim. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

W kolejnym miesiącu obietnica została zrealizowana. Lokalny bar, w którym Nawrocki spotkał się z młodzieżą, szybko wykorzystał okazję, wprowadzając do swojej oferty "kebab prezydencki".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni