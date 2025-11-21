"Czy zgadza się Pan/i, że prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinni jak najszybciej osiągnąć porozumienie w kwestiach reformy wymiaru sprawiedliwości, ponieważ dalszy konflikt w tej sprawie generuje niepotrzebne koszty polityczne, społeczne i finansowe dla Polaków?" - usłyszeli Polacy biorący udział w badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Łącznie 84,6 proc. respondentów, bez względu na sympatie polityczne, jest zdania, że prezydent i szef rządu powinni współpracować w kwestii reformy sądownictwa. Przeciwnie uważa jedynie 5,6 proc. Polaków.

Polacy chcą zgody Tuska i Nawrockiego. Niemal jednomyślny sondaż

Wśród zwolenników współpracy Nawrockiego i Tuska 50,7 proc. ankietowanych twierdzi, że powinni oni "zdecydowanie" osiągnąć porozumienie, a opcję "raczej tak" wybrało 33,9 proc. ankietowanych.

Szczególnie wysoko współpracę między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów cenią wyborcy koalicji rządzącej. Aż 94 proc. z nich chciałoby, aby reforma sądownictwa była zaakceptowana przez obie strony. Z potrzebą konsensusu "zdecydowanie" zgadza się 58 proc. z nich, a "raczej" - 36 proc.

Elektorat Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji również deklaruje konieczność porozumienia między politykami. "Zdecydowanie za" jest 49 proc. wyborców prawicy, a "raczej za" - 30 proc., co łącznie daje poparcie na poziomie 79 proc.

Podobne spojrzenie na sytuację mają wyborcy pozostałych ugrupowań. Tu 44 proc. osób "zdecydowanie się zgadza", a 37 proc. "raczej się zgadza" - co daje 81 proc. poparcia.

