"Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją. To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa" - napisał premier na platformie X.

Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją. To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa! — Donald Tusk (@donaldtusk) November 27, 2025

Zapytany na czwartkowej konferencji prasowej o sprawę niepodpisania przez prezydenta nominacji Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie rozumie tej decyzji i będzie "aż do skutku" wnioskować o ich podpisanie.

- Wnioskuję jeszcze raz do pana prezydenta o podjęcie pozytywnej decyzji w nominowaniu na pierwsze stopnie oficerskie. Nie wolno przez pryzmat swoich poglądów politycznych, swojej czasem może nawet niechęci do rządu, karać młodych ludzi, którzy chcą służyć państwu polskiemu - oświadczył minister obrony narodowej.

Sikorski: Nawrocki odrzucił część wniosków MSZ o odznaczenia

O odmowie prezydenta dot. przyznania odznaczeń poinformował szef wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski na platformie X.

"MSZ złożyło 95 wniosków o medale 'Za długoletnią pracę', z których tylko 48 zostało uwzględnionych przez prezydenta. Nie otrzymaliśmy informacji, wedle jakich kryteriów staż pracy połowy pracowników został uznany za gorszy" - napisał Sikorski na X.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, odznaczenia nadaje Prezydent RP - z inicjatywy własnej lub na wniosek m.in. premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Prezydent odmówił podpisania awansów oficerskich

O niepodpisaniu wniosków na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ocenił, to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że premier "podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP". - Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb - to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich - powiedział Nawrocki.

Prezydent oświadczył też, że oczekuje od szefów służb specjalnych przeprosin za to, że nie spotkali się z nim, a także stawienia się w jego gabinecie, żeby rozmawiać m.in. o awansach oficerskich. Stwierdził, że po raz pierwszy po roku 1989 szefowie służb odmówili spotkania z wybranym demokratycznie polskim prezydentem.

W środę minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że we wtorek do KPRM przyszło pismo z Kancelarii Prezydenta odsyłające wniosek o nominacje na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów ABW. Minister dodał, że rozumie to jako ostateczną negatywną odpowiedź i będzie się zastanawiać, co dalej.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział w czwartek Polsat News, że wnioski zostały odesłane bez rozpatrzenia, nie ma żadnej decyzji w ich sprawie, a prezydent, jak już wcześniej mówił, oczekuje, że szefowie służb specjalnych stawią się na spotkanie z nim. Zaapelował też do premiera o zgodę na takie spotkanie.

