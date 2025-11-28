Informacje o tym, że Denys Harmasz został zmobilizowany do ukraińskiej armii pojawiły się w piątek. Początkowo pogłoski powielane przez ukraińskie media wskazywały, że służby użyły siły podczas zatrzymania piłkarza. Miała też paść propozycja łapówki.

Legenda Dynama Kijów i reprezentacji Ukrainy trafi do armii

Informacje zostały zdementowane przez ukraińską armię, która wydała oświadczenie w tej sprawie. "Uwaga, opinia publiczna i przedstawiciele mediów! W sieci krążą manipulacyjne informacje o rzekomym zatrzymaniu z użyciem siły byłego piłkarza jednego z klubów piłkarskich. Podaje się również, że zażądano od niego łapówki" - czytamy w komunikacie.

Dalej podano, że legenda Dynama Kijów została przywieziona przez policję do centrum mobilizacyjnego. "Nie zgłaszał żadnych skarg dotyczących bezprawnych działań żołnierzy terytorialnego centrum rekrutacji" - oświadczono.

Były reprezentant Ukrainy "przeszedł badanie lekarskie i samodzielnie wybrał jednostkę Sił Zbrojnych Ukrainy".

Denys Harmasz - kariera piłkarska

35-letni Harmasz jest legendą kijowskiego Dynama, którego barwy reprezentował w latach 2007-2023. W tym czasie rozegrał 360 spotkań, zdobywając 54 bramki. Razem ze stołecznym klubem trzykrotnie świętował zdobycie mistrzostwa kraju, tyle samo razy sięgał po Puchar Ukrainy oraz cztery razy po Superpuchar.

W reprezentacji zadebiutował w 2011 roku i w kolejnej dekadzie rozegrał w narodowych barwach 31 spotkań. W tym czasie zdobył dwa gole. Występował też w kadrach młodzieżowych. Z reprezentacją do lat 19-stu zdobył mistrzostwo Europy.

Jest wychowankiem Szkoły Piłkarskiej w Ługańsku. W trakcie kariery występował też m.in. w tureckim Caykur Rizespor, chorwackim NK Osijek oraz Metalist 1925 Charków.

Jego ostatnim klubem FC Lisne, który został wykluczony z rozgrywek drugiej ligi z powodu problemów finansowych.

Urodził się w miejscowości Miłowe w obwodzie ługańskim.

