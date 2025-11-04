Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii David Beckham we wtorek otrzymał tytuł szlachecki na zamku Windsor. Został pasowany na rycerza przez króla Karola III. Brytyjski monarcha docenił w ten sposób jego wkład w rozwój sportu oraz działalność charytatywną.

- Nie mógłbym być dziś bardziej dumny. Ludzie wiedzą, jakim jestem patriotą, kocham swój kraj - powiedział sir Beckham tuż po uroczystości, cytowany przez stację BBC.

Były piłkarz, określający siebie mianem "wielkiego rojalisty", przyznał, że brytyjska monarchia zawsze była ważna dla jego rodziny. - Być tutaj i odebrać tytuł szlachecki od Jego Królewskiej Mości to coś surrealistycznego - dodał.

Arise, Sir David Beckham. ✨



This morning at Windsor Castle, The King presented Sir David Beckham with a Knighthood for Services to Sport and to Charity. pic.twitter.com/BpRQJ1lIJG — The Royal Family (@RoyalFamily) November 4, 2025

David Beckham z tytułem szlacheckim. Na rycerza pasował go król Karol III

W uroczystości towarzyszyła mu żona Victoria, była gwiazda zespołu Spice Girls, a obecnie projektantka mody, która od dziś będzie nosić tytuł Lady Beckham.

Piłkarz zadebiutował w Premier League w barwach Manchesteru United w 1995 roku i był członkiem drużyny, która odniosła zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów w 1999 r, pokonując Bayern Monachium. W sumie w barwach Manchesteru United wystąpił w 394 meczach i strzelił 85 goli. Później grał w Realu Madryt, Los Angeles Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain.

Beckham rozegrał 115 meczów w reprezentacji Anglii, co daje mu trzecie miejsce w historycznym zestawieniu, a 59 razy był jej kapitanem. Zdobył też wiele wyróżnień, w tym sześć tytułów w Premier League i dwa Puchary Anglii. W 2013 r. ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Już w trakcie jej trwania Beckham wspierał szereg organizacji charytatywnych, m.in. od 2005 r. jest Ambasadorem Dobrej Woli przy UNICEF. W 2024 r. Beckham został mianowany ambasadorem King’s Foundation, organizacji charytatywnej o charakterze edukacyjnym, założonej przez księcia Karola, a obecnie króla, w 1990 roku.

