Legendarny piłkarz z tytułem szlacheckim. "Nie mógłbym być bardziej dumny"
Angielski piłkarz David Beckham otrzymał tytuł szlachecki. Na rycerza pasował go Karol III. Brytyjski monarcha docenił w ten sposób wkład piłkarza w rozwój sportu oraz działalność charytatywną. - Nie mógłbym być dziś bardziej dumny (...). Być tutaj i odebrać tytuł szlachecki to coś surrealistycznego - powiedział sir Beckham tuż po uroczystości.
Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii David Beckham we wtorek otrzymał tytuł szlachecki na zamku Windsor. Został pasowany na rycerza przez króla Karola III. Brytyjski monarcha docenił w ten sposób jego wkład w rozwój sportu oraz działalność charytatywną.
- Nie mógłbym być dziś bardziej dumny. Ludzie wiedzą, jakim jestem patriotą, kocham swój kraj - powiedział sir Beckham tuż po uroczystości, cytowany przez stację BBC.
Były piłkarz, określający siebie mianem "wielkiego rojalisty", przyznał, że brytyjska monarchia zawsze była ważna dla jego rodziny. - Być tutaj i odebrać tytuł szlachecki od Jego Królewskiej Mości to coś surrealistycznego - dodał.
W uroczystości towarzyszyła mu żona Victoria, była gwiazda zespołu Spice Girls, a obecnie projektantka mody, która od dziś będzie nosić tytuł Lady Beckham.
Piłkarz zadebiutował w Premier League w barwach Manchesteru United w 1995 roku i był członkiem drużyny, która odniosła zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów w 1999 r, pokonując Bayern Monachium. W sumie w barwach Manchesteru United wystąpił w 394 meczach i strzelił 85 goli. Później grał w Realu Madryt, Los Angeles Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain.
Beckham rozegrał 115 meczów w reprezentacji Anglii, co daje mu trzecie miejsce w historycznym zestawieniu, a 59 razy był jej kapitanem. Zdobył też wiele wyróżnień, w tym sześć tytułów w Premier League i dwa Puchary Anglii. W 2013 r. ogłosił zakończenie kariery sportowej.
Już w trakcie jej trwania Beckham wspierał szereg organizacji charytatywnych, m.in. od 2005 r. jest Ambasadorem Dobrej Woli przy UNICEF. W 2024 r. Beckham został mianowany ambasadorem King’s Foundation, organizacji charytatywnej o charakterze edukacyjnym, założonej przez księcia Karola, a obecnie króla, w 1990 roku.
