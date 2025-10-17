W przypadku agresji obcego państwa na Polskę, 25,6 proc. respondentów zadeklarowało, że wstąpiłby na ochotnika do wojska lub organizacji wspierających armię. 20,4 proc. czekałby na otrzymanie powołania do wojska.

Z badania pracowni IBRIS wynika, że w przypadku zagrożenia zbrojnego duża część Polaków w pierwszej kolejności zatroszczyłaby się o swoje rodziny. 22,3 proc. badanych poszukałoby dla siebie i bliskich w bardziej bezpieczne miejsce na terenie Polski, a 36,5 proc. chciałoby zabezpieczyć rodzinę w miejscu zamieszkania.

Z badania wynika, że 37,5 proc. naszych rodaków, w przypadku ryzyka konfliktu zbrojnego, zabezpieczyłoby swój majątek.

Sondaż. 12,7 proc. Polaków uciekłoby za granicę

"Rz" zauważyła, że tylko niewielka część osób biorących udział w sondażu zadeklarowało ucieczkę z kraju lub bezczynność w wypadku zagrożenia konfliktem zbrojnym.

12,7 proc. pytanych przez IBRIS stwierdziło, że starałoby się uciec z bliskimi za granicę, a 15,2 proc. w obliczu podobnego zagrożenia nie robiłoby nic.

4,7 proc. uczestników badania odpowiedziało, że nie wie, jak by się zachowało.

Zmienia się podejście Polaków do zagrożenia

Najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy odważniej myślą o swoim zachowaniu w przypadku ewentualnej agresji zbrojnej na nasz kraj.

"Rz" przypomina, że z badania tej samej pracowni, przeprowadzonego w kwietniu 2025 r. wynikało, że aż 32,6 proc. Polaków uciekłoby z miejsca swojego zamieszkania.

Wówczas tylko 10,7 proc. badanych zadeklarowało, że zgłosiliby się do wojska.

Z najnowszego badania wynika, że osoby, które najchętniej wystąpiłyby do wojska lub organizacji pomocowej, to głównie głosujący na opozycję mężczyźni w wieku około 50 lat.

Badanie zrealizowano 10 i 11 października metodą telefoniczną, CATI, na próbie 1067 osób.

