Rosyjski MSZ ogłosił decyzję o zamknięciu polskie konsulatu w Irkucku w czwartek rano. Dodano, że są to "środki odwetowe" po działaniach strony polskiej, która zdecydowała o zamknięciu ostatniego rosyjskiego konsulatu w Polsce.

"Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski otrzymał notatkę w sprawie zamknięcia Konsulatu Generalnego w Irkucku" - przekazał w krótkim komunikacie rosyjski resort spraw zagranicznych. Do zamknięcia polskiej placówki ma dojść z dniem 30 grudnia.

Moskwa uznała decyzję Polski o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku za czyn "otwarcie wrogi" i "nieuzasadniony".

"Strona rosyjska ponownie przypomina tym, którzy ze względu na chwilową sytuację polityczną dążą do nieprzyjaznych ataków na nasz kraj: Federacja Rosyjska nie pozostawi takich działań bez odpowiedniej, bolesnej reakcji" - poinformowało rosyjskie MSZ.

Rosja zamyka polski konsulat w Irkucku. Siergiej Ławrow wezwał polskiego dyplomatę

- Spodziewaliśmy się tego - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak zapytany o decyzję Rosji. - Ten konsulat pełnił ważną funkcję związaną z Polakami, którzy tam żyją - dodał.

Minister przekazał, że jest to reakcja na działania strony polskiej. - Nie mieliśmy wątpliwości, że to Rosja inspirowała akty dywersji na polskiej kolei - wyjaśnił.

19 listopada szef MSZ Radosław Sikorski ogłosił zamknięcie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Polsce - placówki w Gdańsku. Będzie on działał do 23 grudnia.

"Zgodnie z zapowiedzią ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego MSZ przekazało notę o cofnięciu zgody na funkcjonowanie w RP Konsulatu Rosji w Gdańsku - ostatniego na terytorium Polski. Oznacza to też konieczność opuszczenia naszego kraju przez cały jego personel" - napisał później na platformie X rzecznik resortu Maciej Wewiór.

Dodał, że podczas spotkania przekazano również "stanowczy protest wobec usunięcia przez stronę rosyjską płaskorzeźb z cmentarza w Katyniu - miejsca pamięci o tragicznych wydarzeniach w 1940 roku".

