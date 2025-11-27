Sekretarz stanu Marco Rubio poinformował europejskich urzędników, że Stany Zjednoczone chcą zawrzeć porozumienie pokojowe, zanim zgodzą się na jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa - donosi portal Politico, powołując się na europejskiego dyplomatę oraz osobę zaznajomioną z negocjacjami.

Jak przekazali rozmówcy Politico, takie warunki podkreślono w amerykańskiej propozycji dla Kijowa w minionym tygodniu. Podczas rozmowy telefonicznej z europejskimi sojusznikami Marco Rubio miał stwierdzić, że za długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie odpowiadał Donald Trump.

"Liderzy Ukrainy uważają zachodnie gwarancje bezpieczeństwa za podstawę każdej możliwej umowy z Rosją, choć członkowie NATO próbują ustalić, w jaki sposób wesprzeć Ukrainę militarnie lub wywiadowczo. Prezydent USA oświadczył, że nie będzie zapraszał Zełenskiego do Białego Domu, dopóki nie zostanie podpisane porozumienie" - czytamy w publikacji portalu.

Porozumienie pokojowe. Rubio: Gwarancje bezpieczeństwa priorytetem dla Białego Domu

Sytuacja wokół negocjacji, jak i samego porozumienia, jest obecnie dynamiczna, a europejscy dygnitarze próbują zorientować się w licznych doniesieniach administracji USA. Rubio miał poinformować sojuszników, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są priorytetem dla Białego Domu i kwestią odrębną od innych punktów rozmów, w sprawie których już osiągnięto porozumienie - informuje drugie źródło portalu. Według niego, USA także dążą do szybkiej akceptacji porozumienia.

Inny europejski dyplomata, na którego powołuje się Politico, zauważył, iż sekretarz stanu USA, wspomniał również o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy podczas negocjacji w Genewie w ubiegły weekend. Nie podał on jednak szczegółów i nie powtórzył propozycji podczas rozmowy telefonicznej z brytyjskimi i francuskimi przedstawicielami.

Rozmówca Politico dodał, że Rubio wspomniał także o kilku innych kwestiach, które należy rozwiązać po zawarciu porozumienia, co według Europejczyków oznaczało integralność terytorialną Ukrainy i zamrożenie rosyjskich aktywów. Jednocześnie Departament Stanu zdementował tę interpretację.

"Sekretarz Rubio, wraz z całą administracją Donalda Trumpa, jasno podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa muszą być częścią każdego porozumienia pokojowego, o czym wielokrotnie mówił zarówno publicznie, jak i podczas prywatnych dyskusji" - zauważył przedstawiciel Departamentu Stanu Tommy Pigott. W Białym Domu dodano, że ostateczny plan pokojowy będzie zawierał gwarancje bezpieczeństwa.

"Administracja Trumpa wielokrotnie podkreślała, zarówno publicznie, jak i prywatnie, że każde porozumienie musi przewidywać pełne gwarancje bezpieczeństwa i odstraszania dla Ukrainy" - zaznaczyła rzeczniczka Anna Kelly.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rosną obawy u Europejczyków

Dwóch europejskich dyplomatów, na których powołuje się Politico, poinformowało również, że Rubio powiedział swoim europejskim partnerom, iż USA nie są uważane za sprawiedliwego pośrednika w negocjacjach, ponieważ udzielają pomocy wojskowej Ukrainie i wprowadzają sankcje wobec Rosji. Z kolei administracja Trumpa odczuwa pewną presję, w szczególności ze strony republikanów w Kongresie, aby zapewnić Ukrainie wiarygodne gwarancje, aby zapobiec kolejnej inwazji Rosji.

"Jeśli Ukraina ma oddać jakiekolwiek terytoria, powinno to odbywać się na przykład w ramach umów o bezpieczeństwie zgodnie z artykułem 5 z NATO i USA, ponieważ to jedyny sposób, aby powstrzymać Rosję przed powtarzaniem takich działań. To końcowy rezultat każdej umowy" – zauważył kongresmen Don Bacon (republikanin z Nebraski), mając na myśli postanowienie, które zobowiązuje państwa NATO do wzajemnej obrony w razie ataku.

Jednak niektóre kraje europejskie obawiają się, że administracja Trumpa będzie skłonna sprzyjać Rosji. "Nic o prawach człowieka, prawie humanitarnym, prawie międzynarodowym ani zasadach. To tworzy nową europejską 'architekturę bezpieczeństwa', pełną luk" - zauważyło czterech europejskich dyplomatów, mając na myśli plany pokojowe.

