Nowoczesne pociski powietrze-powietrze dla polskich F-35. Szef MON podpisał umowę

Umowę na zakup pocisków od rządu USA podpisał w czwartek szef MON. Chodzi o zakup 200 pocisków przeciwlotniczych AIM-120 AMRAAM, w najnowszej wersji AIM-120D które staną się jednym z typów uzbrojenia stosowanych przez polskie samoloty wielozadaniowe F-35, z których pierwsze trafią do Polski w przyszłym roku.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że tego typu kontrakty pokazują, "że sojusz polsko-amerykański to nie tylko słowa, ale też decyzje - o możliwości zakupu sprzętu, pozyskania najnowocześniejszej technologii" Zwrócił uwagę, że Polska pozyskuje od USA różne typy sprzętu, jak same F-35 czy amerykański system kierowania obroną powietrzną IBCS.

Polska zakupiła rakiety do F-35. Mają 180 km zasięgu

Dodał, że cały czas trwają prace nad zwiększeniem obecności wojsk USA w Polsce. - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dostał zadanie, by w każdej chwili być do tego gotowym - powiedział.

AMRAAM to amerykańskie pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu - tzn. nawet ok. 180 km; jeden z podstawowych pocisków tego typu wykorzystywanych przez amerykańskie i natowskie lotnictwo, w tym myśliwce F-35. Uzbrojone w m.in. tego typu pociski niderlandzkie myśliwce F-35 brały udział w misji zwalczania rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września.

Zgodę na zakup przez Polskę 400 AMRAAM-ów za 1,3 mld dolarów amerykański Departament Stanu wyraził pod koniec kwietnia tego roku.

Pierwsze F-35 trafią do Polski w 2026 roku

Pierwsze polskie" F-35 mają trafić do naszego kraju w 2026 r. Polskie Siły Powietrzne mają otrzymać 32 maszyny, które razem z myśliwcami F-16 będą stanowić o sile polskiego lotnictwa bojowego. F-35 to pierwszy w polskim lotnictwie samolot wielozadaniowy zaprojektowany tak, by był trudno wykrywalny przez przeciwnika.

Polskie lotnictwo dysponuje już pociskami AMRAAM, ale w starszej wersji C; wykorzystywane są one przez polskie samoloty F-16.

