Kolejne sojusznicze samoloty F-35 Królestwa Norwegii przyleciały do Polski. Jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego, myśliwce wraz z polskimi i holenderskimi załogami rozpoczną patrole polskiego nieba. To druga taka misja w tym roku. Poprzednia operacja zaczęła się w styczniu i trwała do lata.

Samoloty myśliwskie F-35 Norweskich Królewskich Sił Powietrznych w poniedziałek przyleciały do bazy wojskowej Poznań-Krzesiny.

Norweskie F-35 w Polsce. Mają pomóc w strącaniu dronów

"Norweskie F-35 przyleciały do Polski. W 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego wylądowały norweskie myśliwce F-35 , które wraz z polskimi i holenderskimi załogami rozpoczną patrole naszego nieba. To już druga w tym roku misja norweskich F-35 w Polsce" - napisano w opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W dalszej części armia przekazała, że celem misji jest "obrona wschodniej flanki NATO i odstraszanie potencjalnych zagrożeń". Dodano też, że piloci są gotowi do przechwytywania nieautoryzowanych samolotów i dronów w razie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Norweski rząd potwierdził wcześniej, że norwescy piloci będą gotowi zestrzeliwać rosyjskie drony i samoloty, jeśli naruszą one polską przestrzeń powietrzną. Ostateczna decyzja o użyciu broni będzie należeć do dowództwa NATO.

Szef norweskiego resortu obrony Tore O. Sandvik mówił też o zadaniu myśliwców, a takim jest obrona nieba. Dodał też, że sama obecność sojuszniczego kontyngentu zadziała prewencyjnie i odstraszająco na prowokacje Kremla.

O przylocie sojuszniczych samolotów F-35 Królestwa Norwegii poinformował w sobotę wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Wspólnie z Siłami Powietrznymi Królestwa Niderlandów, z holenderskimi pilotami, będą patrolować polskie niebo przez najbliższe tygodnie. Później pod koniec miesiąca dolecą kolejne F-35 z Norwegii i to Norwedzy przejmą dużą część zadań razem z polskimi pilotami - powiedział minister obrony narodowej podczas konferencji prasowej w Poznaniu.

