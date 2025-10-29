"To będzie piękna wiosna". Kolejne polskie F-35 wzbiły się w powietrze
Kolejne dwa polskie F-35 wzbiły się w niebo - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Z taśm produkcyjnych Lockheed Martin w Teksasie zjechało już siedem polskich Husarzy. Pierwsze z nich przylecą do Polski na przełomie maja i czerwca 2026 roku.
Myśliwce trafią do bazy lotniczej Gwardii Narodowej USA – Ebbing ANGB w stanie Arkansas. Zostaną wykorzystane w procesie szkolenia lotniczego polskich pilotów.
"Wzbiły się w niebo!". Polskie F-35 w powietrzu
Linie produkcyjne w Fort Worth w Teksasie opuściło już siedem polskich maszyn. Cztery z nich wspomagają szkolenia pilotów w bazie lotniczej Ebbing. Na przełomie listopada i grudnia dołączą do nich trzy pozostałe.
Pierwsze Husarze przylecą do Polski pomiędzy majem a czerwcem 2026 roku.
"Maj'26 coraz bliżej - to będzie piękna wiosna!" - napisał w mediach społecznościowych rzecznik Sztabu Generalnego WP płk. Marek Pietrzak.
Dostawa kolejnych czternastu F-35 zaplanowana jest bezpośrednio do Polski. Myśliwce będą stacjonowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
W latach 2027-2029 polskie wojsko otrzyma kolejne dziesięć takich samolotów. Po zakończeniu szkolenia lotniczego w USA, w trzecim kwartale 2027 roku do Polski wróci też osiem sztuk F-35A.
W Stanach Zjednoczonych trwają też szkolenia polskich pilotów - dwóch z nich pilotów ukończyło już kurs instruktora. Przygotowania ukończyli już polscy administratorzy systemów wsparcia eksploatacji oraz personel zabezpieczenia logistyczno-technicznego. Trwają przygotowania techników i inżynierów służby inżynieryjno-lotniczej różnych specjalności oraz personelu wspierającego.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej