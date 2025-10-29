"To będzie piękna wiosna". Kolejne polskie F-35 wzbiły się w powietrze

Polska

Kolejne dwa polskie F-35 wzbiły się w niebo - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Z taśm produkcyjnych Lockheed Martin w Teksasie zjechało już siedem polskich Husarzy. Pierwsze z nich przylecą do Polski na przełomie maja i czerwca 2026 roku.

"To będzie piękna wiosna". Kolejne polskie F-35 wzbiły się w powietrze
x.com/SztabGenWP
Polskie F-35 wzbiły się w powietrze

Myśliwce trafią do bazy lotniczej Gwardii Narodowej USA – Ebbing ANGB w stanie Arkansas. Zostaną wykorzystane w procesie szkolenia lotniczego polskich pilotów.

"Wzbiły się w niebo!". Polskie F-35 w powietrzu

Linie produkcyjne w Fort Worth w Teksasie opuściło już siedem polskich maszyn. Cztery z nich wspomagają szkolenia pilotów w bazie lotniczej Ebbing. Na przełomie listopada i grudnia dołączą do nich trzy pozostałe.

 

Pierwsze Husarze przylecą do Polski pomiędzy majem a czerwcem 2026 roku.

 

"Maj'26 coraz bliżej - to będzie piękna wiosna!" - napisał w mediach społecznościowych rzecznik Sztabu Generalnego WP płk. Marek Pietrzak.

 

Dostawa kolejnych czternastu F-35 zaplanowana jest bezpośrednio do Polski. Myśliwce będą stacjonowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

 

W latach 2027-2029 polskie wojsko otrzyma kolejne dziesięć takich samolotów. Po zakończeniu szkolenia lotniczego w USA, w trzecim kwartale 2027 roku do Polski wróci też osiem sztuk F-35A.

 

W Stanach Zjednoczonych trwają też szkolenia polskich pilotów - dwóch z nich pilotów ukończyło już kurs instruktora. Przygotowania ukończyli już polscy administratorzy systemów wsparcia eksploatacji oraz personel zabezpieczenia logistyczno-technicznego. Trwają przygotowania techników i inżynierów służby inżynieryjno-lotniczej różnych specjalności oraz personelu wspierającego.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Wyobraża sobie, że gra w lidze USA". Krzysztof Bosak uderza w Sikorskiego
Jakub Pogorzelski / jp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
F-35MONMYŚLIWCEPOLSKAPRZESTRZEŃ POWIETRZNASAMOLOTYSTANY ZJEDNOCZONEUSAWOJSKO

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 