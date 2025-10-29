Myśliwce trafią do bazy lotniczej Gwardii Narodowej USA – Ebbing ANGB w stanie Arkansas. Zostaną wykorzystane w procesie szkolenia lotniczego polskich pilotów.

"Wzbiły się w niebo!". Polskie F-35 w powietrzu

Linie produkcyjne w Fort Worth w Teksasie opuściło już siedem polskich maszyn. Cztery z nich wspomagają szkolenia pilotów w bazie lotniczej Ebbing. Na przełomie listopada i grudnia dołączą do nich trzy pozostałe.

Pierwsze Husarze przylecą do Polski pomiędzy majem a czerwcem 2026 roku.

"Maj'26 coraz bliżej - to będzie piękna wiosna!" - napisał w mediach społecznościowych rzecznik Sztabu Generalnego WP płk. Marek Pietrzak.

Dostawa kolejnych czternastu F-35 zaplanowana jest bezpośrednio do Polski. Myśliwce będą stacjonowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

BLUE SKIES 3506 & 3507 !

Kolejne dwa polskie F-35 wzbiły się w niebo! Już siedem polskich Husarzy opuściło linie produkcyjne Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie. Cztery z nich wspomagają szkolenia pilotów w bazie lotniczej Ebbing, wkrótce dołączy do nich trzy kolejne maszyny.… pic.twitter.com/WeN2ZNXgke — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) October 29, 2025

W latach 2027-2029 polskie wojsko otrzyma kolejne dziesięć takich samolotów. Po zakończeniu szkolenia lotniczego w USA, w trzecim kwartale 2027 roku do Polski wróci też osiem sztuk F-35A.

W Stanach Zjednoczonych trwają też szkolenia polskich pilotów - dwóch z nich pilotów ukończyło już kurs instruktora. Przygotowania ukończyli już polscy administratorzy systemów wsparcia eksploatacji oraz personel zabezpieczenia logistyczno-technicznego. Trwają przygotowania techników i inżynierów służby inżynieryjno-lotniczej różnych specjalności oraz personelu wspierającego.

