Nowy komentarz do sytuacji w sprawie rokowań pokojowych między Ukrainą a Rosją, prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych. Trump rozpoczął od stwierdzenia, że w ubiegłym miesiącu w wojnie zginęło 25 tysięcy żołnierzy, a konflikt by nie wybuchł, gdyby to on, a nie Joe Biden był głową amerykańskiego państwa.

Trump chce szybkiego pokoju. Wysłannicy poprowadzą rozmowy

Donald Trump poinformował o zadaniach, które otrzymali jego wysłannicy Steve Witkoff i Dan Driscoll, a o efektach będą oprócz prezydenta informowani wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz obrony Pete Hegseth i szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles.

"W nadziei na sfinalizowanie tego planu pokojowego, poleciłem mojemu Specjalnemu Wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi spotkanie z prezydentem Putinem w Moskwie. Jednocześnie minister sił lądowych Dan Driscoll spotka się z Ukraińcami" - napisał.

Amerykański prezydent dodał, że chciałby spotkać się zarówno z Wołodymyrem Zełenskim, jak i Władimirem Putinem, ale warunkiem jest zawarcie porozumienia pokojowego lub uzgodnienie go na tyle, aby było w końcowej fazie.

- Mamy nadzieję, że pokój zostanie zaprowadzony najszybciej, jak to możliwe - zakończył swój wpis Trump.

Plan pokojowy dla Ukrainy i Rosji. Pierwotne założenia zawężone

W weekend Driscoll i Witkoff wraz z sekretarzem stanu Marco Rubio i zięciem prezydenta Jaredem Kushnerem oraz dyplomaci z Ukrainy i europejskich sojuszników rozmawiali w Genewie.

Portal Politico podkreślił, że Driscoll przedstawił amerykański plan zawężony z pierwotnych 28 punktów do około 19. Najbardziej wrażliwe kwestie, związane z żądaniami oddania przez Kijów terytoriów Ukrainy, pozostawiono do omówienia prezydentowi Donaldowi Trumpowi i prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i instytucji Unii Europejskiej spotkali się osobno z Amerykanami i Ukraińcami w weekend.

- Nie jesteśmy pewni, dokąd to wszystko doprowadzi, ale w Genewie nastąpił pewien postęp - powiedział Politico jeden z europejskich dyplomatów. - Przed nami jeszcze długa droga i Rosjanie z pewnością będą naciskać - dodał.

