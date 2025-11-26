Dokument z rosyjskimi warunkami zawieszenia broni w Ukrainie został przesłany do Białego Domu w połowie października, po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podały trzy anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą.

Niemający oficjalnego charakteru dokument zawierał sformułowania, które padały ze strony rosyjskich władz już na wcześniejszym etapie procesu negocjacji. Wspomniano w nim m.in. o oddaniu Rosji części terytoriów wschodniej Ukrainy.

Plan pokojowy USA powstał we współpracy z Rosją

Gdy agencja Reuters po raz pierwszy ujawniła szczegóły opracowanego przez administrację Trumpa planu pokojowego, już wtedy spekulowano o możliwej współpracy między Białym Domem a dyplomatami rosyjskimi. W środę Reuters potwierdził te doniesienia.

Nie jest jasne, dlaczego i w jaki sposób administracja prezydenta USA wykorzystała rosyjskie żądania do opracowania własnego planu pokojowego. Jak podają źródła Reuters, niektórzy wysocy rangą amerykańscy urzędnicy - w tym sekretarz stanu Marco Rubio - twierdzili, że strona ukraińska w całości odrzuci propozycje pokojowe Władimira Putina.

Po tym, jak rosyjski dokument został dostarczony do Białego Domu, Rubio miał odbyć rozmowę z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem, podczas której obaj politycy omówili zaproponowane przez Federację Rosyjską warunki.

W tym tygodniu podczas rozmowy z dziennikarzami amerykański dyplomata potwierdził, że trafiły do niego "liczne nieoficjalne dokumenty i materiały tego rodzaju", jednak postanowił nie wdawać się w ich szczegóły.

Zarówno Departament Stanu USA, jak i strony ukraińska i rosyjska nie odniosły się do najnowszych publikacji Reutera.

Ważą się losy Ukrainy. Dalszy ciąg negocjacji pokojowych

Jak powiedziały agencji Reuters dwa anonimowe źródła, 28-punktowy plan USA został opracowany przynajmniej częściowo podczas spotkania, które odbyło się w październiku w Miami z udziałem zięcia Trumpa Jareda Kushnera, specjalnego prezydenckiego wysłannika Steve'a Witkoffa i reprezentanta Władimira Putina Kiriłła Dmitrijewa.

Spotkanie miało mieć charakter tajny. O negocjacjach polityków wiedzieli nielicznie pracownicy Departamentu Stanu i Białego Domu.

Pierwotny plan pokojowy spotkał się ze sprzeciwem Ukrainy i jej europejskich sojuszników. Skrytykowano w nim m.in. punkty o ustępstwach terytorialnych, zakazie dołączenia Ukrainy do NATO czy zmniejszenia liczebności armii.

Zaproponowany przez Stany Zjednoczone dokument uległ już licznym zmianom, choć - jak podkreślali Trump i Rubio - wiele rzeczy wymaga jeszcze głębszych konsultacji.

Prezydent USA poinformował we wtorek, że pozostałe punkty sporne omówi z Władimirem Putinem jego wysłannik Steve Witkoff. Z władzami Ukrainy negocjować zaś będzie minister sił lądowych Dan Driscoll.

