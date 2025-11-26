Plan pokojowy USA powstał we współpracy z Rosją. Bazował na dokumencie od Putina
28-punktowy plan pokojowy USA mający zakończyć wojnę w Ukrainie został opracowany na bazie rosyjskiego dokumentu - informuje agencja Reutera. Wysocy rangą urzędnicy rosyjscy mieli udostępnić administracji Donalda Trumpa swoje żądania, które zostały już wcześniej odrzucone przez władze Ukrainy.
Dokument z rosyjskimi warunkami zawieszenia broni w Ukrainie został przesłany do Białego Domu w połowie października, po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podały trzy anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą.
Niemający oficjalnego charakteru dokument zawierał sformułowania, które padały ze strony rosyjskich władz już na wcześniejszym etapie procesu negocjacji. Wspomniano w nim m.in. o oddaniu Rosji części terytoriów wschodniej Ukrainy.
Plan pokojowy USA powstał we współpracy z Rosją
Gdy agencja Reuters po raz pierwszy ujawniła szczegóły opracowanego przez administrację Trumpa planu pokojowego, już wtedy spekulowano o możliwej współpracy między Białym Domem a dyplomatami rosyjskimi. W środę Reuters potwierdził te doniesienia.
Nie jest jasne, dlaczego i w jaki sposób administracja prezydenta USA wykorzystała rosyjskie żądania do opracowania własnego planu pokojowego. Jak podają źródła Reuters, niektórzy wysocy rangą amerykańscy urzędnicy - w tym sekretarz stanu Marco Rubio - twierdzili, że strona ukraińska w całości odrzuci propozycje pokojowe Władimira Putina.
Po tym, jak rosyjski dokument został dostarczony do Białego Domu, Rubio miał odbyć rozmowę z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem, podczas której obaj politycy omówili zaproponowane przez Federację Rosyjską warunki.
W tym tygodniu podczas rozmowy z dziennikarzami amerykański dyplomata potwierdził, że trafiły do niego "liczne nieoficjalne dokumenty i materiały tego rodzaju", jednak postanowił nie wdawać się w ich szczegóły.
Zarówno Departament Stanu USA, jak i strony ukraińska i rosyjska nie odniosły się do najnowszych publikacji Reutera.
Ważą się losy Ukrainy. Dalszy ciąg negocjacji pokojowych
Jak powiedziały agencji Reuters dwa anonimowe źródła, 28-punktowy plan USA został opracowany przynajmniej częściowo podczas spotkania, które odbyło się w październiku w Miami z udziałem zięcia Trumpa Jareda Kushnera, specjalnego prezydenckiego wysłannika Steve'a Witkoffa i reprezentanta Władimira Putina Kiriłła Dmitrijewa.
Spotkanie miało mieć charakter tajny. O negocjacjach polityków wiedzieli nielicznie pracownicy Departamentu Stanu i Białego Domu.
Pierwotny plan pokojowy spotkał się ze sprzeciwem Ukrainy i jej europejskich sojuszników. Skrytykowano w nim m.in. punkty o ustępstwach terytorialnych, zakazie dołączenia Ukrainy do NATO czy zmniejszenia liczebności armii.
Zaproponowany przez Stany Zjednoczone dokument uległ już licznym zmianom, choć - jak podkreślali Trump i Rubio - wiele rzeczy wymaga jeszcze głębszych konsultacji.
Prezydent USA poinformował we wtorek, że pozostałe punkty sporne omówi z Władimirem Putinem jego wysłannik Steve Witkoff. Z władzami Ukrainy negocjować zaś będzie minister sił lądowych Dan Driscoll.
