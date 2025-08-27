Papież Leon XIV pozdrowił Polaków podczas środowej Audiencji Generalnej. W szczególny sposób odniósł się do rozpoczynającej się trzeciej peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Głowa Kościoła postanowiła również zaapelować o zakończenie konfliktu trwającego na Ziemi Świętej.

- Pozdrawiam wszystkich Polaków - mówił Leon XIV podczas środowej Audiencji. - W waszej Ojczyźnie rozpoczyna się trzecia narodowa peregrynacja Ikony Jasnogórskiej, począwszy od Diecezji Sosnowieckiej. Przyjmując Matkę Jezusa słuchajcie Jej słów: 'Uczyńcie co wam mówi Syn' i otwórzcie serca na łaskę Zbawiciela, by uzdrowiła i odnowiła wasze życie osobiste i społeczne. Z serca wam błogosławię!" - dodał Ojciec Święty.

W audiencji uczestniczyło wielu pielgrzymów z Polski, w tym grupy: pielgrzymi z parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie, z polsko-ukraińskiej grupy ze Lwowa na Ukrainie, z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku oraz z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górzynie.

Papież zdecydował się również na zdecydowane słowa w sprawie konfliktu w Strefie Gazy. - W miniony piątek modlitwą i postem towarzyszyliśmy naszym braciom i siostrom cierpiącym z powodu wojen - mówił Leon XIV. - Dziś ponawiam stanowczy apel zarówno do stron konfliktu, jak i do wspólnoty międzynarodowej, aby położono kres konfliktowi w Ziemi Świętej, który spowodował tak wiele terroru, zniszczenia i śmierci - zaznaczył Ojciec Święty.

Papież wzywał strony konfliktu: - Błagam, aby uwolniono wszystkich zakładników, aby osiągnięto trwałe zawieszenie broni, ułatwiono bezpieczny transport pomocy humanitarnej oraz, by w pełni przestrzegano prawa humanitarnego, w szczególności obowiązku ochrony ludności cywilnej oraz zakazu stosowania zbiorowych represji, masowego użycia siły i przymusowych wysiedleń ludności.

Papież Leon XIV wzywa do zakończenia wojny. "Najwyższy czas"

- Przyłączam się do wspólnej Deklaracji Patriarchów Jerozolimy – greckoprawosławnego i łacińskiego – którzy wczoraj wezwali do 'zakończenia spirali przemocy, zakończenia wojny i priorytetowego traktowania dobra wspólnego ludzi'. Zwróćmy się z błaganiem do Maryi, Królowej Pokoju, źródła pociechy i nadziei: niech Jej wstawiennictwo przyniesie pojednanie i pokój tej ziemi, tak drogiej nam wszystkim - mówił Leon XIV.

We wcześniejszym wspólnym oświadczeniu Patriarchatów grecko-prawosławnego i łacińskiego w Jerozolimie, do którego przyłączył się Papież, napisano m.in: "wydaje się, że zapowiedź rządu izraelskiego, według której 'otworzą się wrota piekieł', rzeczywiście nabiera tragicznych kształtów".

Wezwano do zakończenia wojny. "Nadszedł czas, aby położyć kres tej spirali przemocy, zakończyć wojnę i postawić na pierwszym miejscu dobro wspólne ludzi. Zniszczeń było już dość - zarówno w ziemi, jak i w życiu osób. Nie ma żadnej racji, by przetrzymywać cywilów jako więźniów lub zakładników w dramatycznych warunkach. To najwyższy czas, by rodziny wszystkich stron konfliktu, które tak długo cierpiały, mogły rozpocząć drogę uzdrowienia".

Wezwano też wspólnotę międzynarodową, aby podjęła działania na rzecz zakończenia "tej bezsensownej i niszczącej wojny, a także aby zaginione osoby i izraelscy zakładnicy mogli powrócić do domów".