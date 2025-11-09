Papież na mszy w "matce wszystkich kościołów". "Kopmy głęboko, wolni od kryteriów świata"

W homilii Leon XIV przypomniał, że aktu poświęcenia bazyliki laterańskiej dokonał papież Sylwester I, który w 313 roku przyznał chrześcijanom swobodę wyznawania swojej wiary i sprawowania kultu. Bazylikę Leon XIV nazwał "matką wszystkich Kościołów", dodając, że jest ona czymś więcej, niż tylko zabytkiem i pamiątką historyczną.

- Jest znakiem żywego Kościoła - podkreślił. Następnie papież zachęcił do refleksji nad Kościołem.

ZOBACZ: Papież zwrócił się do Polaków ze specjalnym apelem. "Powracajcie do tych źródeł"

- Przede wszystkim możemy pomyśleć o jej fundamentach. Ich znaczenie jest oczywiste, a pod pewnymi względami wręcz niepokojące. Gdyby bowiem ten, kto ją zbudował, nie drążył głęboko, aż do znalezienia wystarczająco solidnej podstawy, na której można by wznieść resztę budowli, cała konstrukcja już dawno by runęła lub w każdej chwili groziłoby jej zawalenie; tak że nawet my, przebywając tutaj, bylibyśmy narażeni na poważne niebezpieczeństwo - oświadczył.

Leon XIV zaznaczył: - Na szczęście nasi poprzednicy zapewnili naszej katedrze solidne fundamenty, kopiąc głęboko i z trudem, zanim zaczęli wznosić mury, które nas goszczą, a to sprawia, że czujemy się znacznie spokojniejsi.

Papież z apelem. "Musimy drążyć w sobie i wokół siebie"

- Także i my, pracownicy żywego Kościoła, zanim będziemy mogli wznosić imponujące budowle, musimy drążyć w sobie i wokół siebie, aby usunąć wszelkie niestabilne materiały, które mogłyby uniemożliwić nam dotarcie do nieosłoniętej skały, Chrystusa - stwierdził papież. Przestrzegł przed ryzykiem przeciążenia ciężkimi konstrukcjami budynku o słabych podstawach.

ZOBACZ: Przesłanie papieża na Dzień Zaduszny. "Nie zamykajmy się w przeszłości"

Leon XIV zaapelował: - Pracując z pełnym zaangażowaniem w służbie Królestwa Bożego nie bądźmy pochopni i powierzchowni: kopmy głęboko, wolni od kryteriów świata, który zbyt często domaga się natychmiastowych rezultatów, ponieważ nie zna mądrości oczekiwania.

- Licząca 2 tys. lat historia Kościoła uczy nas, że tylko z pokorą i cierpliwością można - z Bożą pomocą - zbudować prawdziwą wspólnotę wiary, zdolną do szerzenia miłości, wspierania misji, głoszenia, celebrowania i służenia magisterium apostolskiemu, którego ta świątynia jest pierwszą stolicą - stwierdził.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni