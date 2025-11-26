Najnowszy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" potwierdził, że utrwalił się pozytywny trend dla Koalicji Obywatelskiej i negatywny dla PiS. Badanie pokazuje niewielki wzrost poparcia dla Konfederacji (o 1,1 pkt proc.) i Lewicy (o 0,5 pkt proc.), która jako jedyny z koalicjantów KO weszłaby do Sejmu.

Sondaż - jak czytamy w środę w "Rzeczpospolitej" - daje przewagę blokowi partii prawicowych (PiS z Konfederacją - 43,2 proc., a z partią Brauna 48,3 proc.) nad koalicją 15 października (KO i Lewica - 37,6 proc.).

- Mamy grę o sumie zerowej. Wiele musiałoby się wydarzyć, żeby wszystko zostało po staremu. Stabilizacja będzie nam towarzyszyć do stycznia, jeśli nie stanie się nic przełomowego. A to, co może się wydarzyć, nie zależy od Polski. Zakończenie wojny w Ukrainie byłoby sygnałem dla Polaków i problemem dla partii Brauna i Konfederacji oraz szansą dla KO i PiS - ocenił prezes IBRiS Marcin Duma, cytowany przez gazetę.

Nowy sondaż. Lider bez zmian, dwie partie koalicji rządzącej w Sejmie

Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO zagłosowałoby 30,4 proc. respondentów. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,1 proc. Trzecia pozostaje Konfederacja, która notuje 16,1 proc. poparcia.

Lewica otrzymała 7,2 proc., a Konfederacja Korony Polskiej 5,1 proc. Poniżej 5-proc. progu wejścia do Sejmu jest partia Razem z wynikiem 3,9 proc., a także PSL, które uzyskało 3,2 proc. poparcia, oraz Polska 2050 z wynikiem 1,7 proc. Odpowiedź "nie wiem" wskazało 5,3 proc. badanych.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" został przeprowadzony metodą CATI na próbie 1075 osób.

