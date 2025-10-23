Czerwone światło dla czterech ugrupowań. Nowy sondaż partyjny

Koalicja Obywatelska jest liderem najnowszego sondażu partyjnego przeprowadzonego przez OGB. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na podium znalazła się również Konfederacja, a tuż za nim Konfederacja Korony Polskiej. Progu wyborczego nie przekroczyłyby cztery ugrupowania.

Z sondażu OGB wynika, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród ankietowanych
Z badania OGB dla portalu stan360 wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 38,12 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29,81 proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało 15,5 proc. badanych.

 

Ostatnią partią, która dostałaby się do Sejmu, jest Konfederacja Korony Polskiej, którą popiera 6,02 proc. badanych.

 

Pod progiem wyborczym znalazły się: Nowa Lewica (4,13 proc.), PSL (2,78 proc.), Razem (2,03 proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc.).

Najnowszy sondaż. Koalicja ze znaczną przewagą nad PiS-em

OGB przeprowadził też badanie w wariancie wspólnego startu obecnej koalicji rządzącej. Wówczas obóz rządzący (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050) mógłby liczyć na 46,73 proc. poparcia.

 

Natomiast PiS otrzymałoby 28,7 proc. głosów, Konfederacja - 16,54 proc., Konfederacja Korony Polskiej - 5,84 proc., a Razem - 2,19 proc.

 

Badanie przeprowadzono metodą CATI w dniach 15-22 października br., na grupie 1000 respondentów.

 

