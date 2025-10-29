KO z przewagą nad PiS, pięć partii w Sejmie. Opublikowano nowy sondaż
Po dwóch latach rządów na Koalicję Obywatelską chce oddać swój głos 30,4 proc. Polaków - wynika z najnowszego sondażu. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 27,6 proc. Dwucyfrowy wynik uzyskała też Konfederacja (15 proc.), a do Sejmu weszłyby także Lewica (6,7 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (5,5 proc.).
Sondaż został przygotowany przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Przeprowadzono go w dniach 24-25 października, w trakcie trwania weekendowych kongresów Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.
Nowy sondaż. KO wyprzedza PiS
Dwie największe polskie partie wciąż mogą liczyć na najwyższe poparcie. Na Koalicję Obywatelską po oficjalnym zjednoczeniu Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, głos chce oddać 30,4 proc. biorących udział w badaniu - o 1,7 pkt. proc. więcej niż we wrześniowym sondażu.
Prawo i Sprawiedliwość zanotowało spadek o pół punktu procentowego (do 27,6 proc.). Po przeprowadzeniu sondażu w mediach pojawiły się informacje o nieprawidłowościach związanych ze sprzedażą strategicznej działki pod CPK za rządów PiS, co - według analityków - może wpłynąć negatywnie na poparcie dla ugrupowania w następnych tygodniach.
Pięć partii w parlamencie. Koalicjanci pod progiem
Trzecią siłą w parlamencie byłaby Konfederacja, na którą głos chce oddać 15 proc, o 1,6 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Na swoją reprezentację w Sejmie mogłaby też liczyć będąca w rządzącej koalicji Lewica (6,7 proc.), a także związana z Grzegorzem Braunem Konfederacja Korony Polskiej (5,5 proc.).
Pod progiem wyborczym w sondażu dla "Rzeczpospolitej" znalazły się dwie inne partie, wchodzące w skład rządu: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1 proc.) i Polska 2050 (1,3 proc.). Poparcie dla partii Razem wyniosło 4 proc.
Deklarowana frekwencja wyborcza wynosi 54,8 proc., z czego na zamiar wzięcia udziału w głosowaniu 39,2 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 15,6 proc. "raczej tak". Odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 16,5 proc., a "zdecydowanie nie" 27,1 proc. 1,6 proc. nie wie, czy weźmie udział w głosowaniu.
