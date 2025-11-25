W Watykanie ogłoszony został dokument Dykasterii Nauki Wiary "Jedno ciało. Pochwała monogamii", zaaprobowany przez papieża Leona XIV. Małżeństwo określono w nim jako "nierozerwalną jedność", wyłączną i wzajemną przynależność, która nie może być "dzielona z innymi".

"Prawdą jest, że dla wielu taki przekaz może zabrzmieć dziwnie i pod prąd" - przyznano w dokumencie. Mowa w nim jest też o tym, że "małżeństwo nie jest posiadaniem".

Watykan o małżeństwie. Publikacja dokumentu zbiegła się w czasie z wyrokiem TSUE

W dokumencie zapisano również: "Monogamia nie jest po prostu przeciwieństwem poligamii. Jest czymś więcej, a jej pogłębienie pozwala zrozumieć małżeństwo w całym swoim bogactwie i płodności".

Dykasteria Nauki Wiary zaznaczyła ponadto, że "seksualność nie sprowadza się do zagwarantowania prokreacji, ale pomaga wzbogacić i umocnić jedyny i wyłączny związek oraz uczucie wzajemnej przynależności".

"Wpisanie seksualności w ramy miłości, która łączy małżonków w wyłącznej przyjaźni i dąży do dobra drugiej osoby, nie prowadzi do obniżenia wartości przyjemności seksualnej" - ocenił Watykan.

Pochwała monogamii, która jest punktem wyjścia noty doktrynalnej, stanowi odpowiedź na kwestie poruszone przez niektórych biskupów afrykańskich. Przypomniano w niej, że temat monogamii poruszał cytowany w dokumencie Jan Paweł II, który podkreślał, że sprawa ta zasługuje na dalsze zgłębianie. Według Watykanu "poligamia, zdrada i poliamoria opierają się na złudzeniu, że intensywność relacji można odnaleźć w następstwie oblicz osób". Jako negatywny przykład wskazano "mit Don Juana".

W dokumencie przywołano również refleksje biskupa Karola Wojtyły, który odrzucał tezę, postrzegającą seksualność małżeńską wyłącznie jako środek służący prokreacji i wskazywał, że "istnieje radość zgodna" zarówno z jednością fizyczną, jak i z godnością osoby. Potępiona została wszelka przemoc fizyczna i psychiczna.

Kraje UE zobowiązane do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych poza ich granicami

Publikacja dokumentu zbiega się w czasie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym porządku prawnego małżeństw osób tej samej płci. W orzeczeniu zrelacjonowano historię dwóch obywateli Polski, którzy zawarli związek małżeński w Niemczech w 2018 r.

Para zdecydowała się na przeprowadzkę do naszego kraju i wystąpienie do urzędu stanu cywilnego o transkrypcję aktu małżeństwa. Urząd odmówił. Luksemburg zwrócił uwagę na prawo państw członkowskich do stanowienia norm dotyczących małżeństw, jednocześnie podkreślił, że państwa zobowiązane są do wykonywania tej kompetencji zgodnie z prawem UE.

Orzeczenie TSUE nie oznacza, że państwo ma obowiązek wprowadzenia małżeństw tej samej płci do prawa krajowego, jest jednak ono zobowiązane uznać taki związek, jeśli został on zawarty zgodnie z prawem w innym kraju UE.

ps / mjo / polsatnews.pl / PAP