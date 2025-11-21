Kardynał Robert Prevost uczestniczył z Watykanu w połączeniu wideo z grupą 15 tysięcy amerykańskich nastolatków. Papież przestrzegał uczestników zlotu młodych katolików w Indianapolis przed nadużywaniem zasobów sztucznej inteligencji.

- Sztuczna inteligencja może być użytecznym narzędziem w nauce, ale nie należy jej używać do odrabiania prac domowych - mówił Leon XIV.

Papież dodał również, że sztuczna inteligencja, która szczególnie młodzieży często zastępuje kontakty w realu, nie może zaoferować prawdziwej mądrości. Rozwój AI określił zaś jako "jedną z cech definiujących nasze czasy".

Papież ostrzega młodzież przed sztuczną inteligencją

- Pamiętajcie: AI nigdy nie zastąpi jedynego w swoim rodzaju daru, jakim jesteście dla świata - mówił do amerykańskiej młodzieży papież.

Piątkowy wideo-czat z młodzieżą to pierwsze tego typu wydarzenie od początku pontyfikatu amerykańskiego kardynała. Leon XIV przemawiał do młodzieży przez około 40 minut, odpowiadając na pytania dotyczące wiary katolickiej i udzielając rad, jak nawiązywać przyjaźnie w szkole.

ZOBACZ: Papież spotkał się z gwiazdami kina. "Bądźcie rzemieślnikami nadziei"

Papież zwrócił uwagę młodzieży na "polityzację" Kościoła katolickiego, który jego zdaniem powinien być wolny od jakichkolwiek nacisków.

- Proszę, abyście uważali i nie używali kategorii politycznych, by mówić o wierze. Kościół nie należy do żadnej partii politycznej - stwierdził Leon XIV. - Kościół pomaga ukształtować wasze sumienie w taki sposób, byście mogli myśleć i działać z mądrością i miłością - dodał.

Papież powiedział amerykańskiej młodzieży, że Jezus wymaga od chrześcijan bycia "ludźmi, którzy budują mosty, a nie mury". Nawiązał przy tym do jednego z największych zarzutów, jaki nieżyjący już papież Franciszek stosował w stronę prezydenta USA Donalda Trumpa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni