"Nie zastąpi jednego". Papież skomentował rozwój sztucznej inteligencji
- Odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji oznacza korzystanie z niej w sposób, który pomaga nam się rozwijać - mówił podczas piątkowego spotkania z młodzieżą papież Leon XIV. Biskup Rzymu podkreślił również, że Kościół katolicki nie sympatyzuje z żadną opcją polityczną.
Kardynał Robert Prevost uczestniczył z Watykanu w połączeniu wideo z grupą 15 tysięcy amerykańskich nastolatków. Papież przestrzegał uczestników zlotu młodych katolików w Indianapolis przed nadużywaniem zasobów sztucznej inteligencji.
- Sztuczna inteligencja może być użytecznym narzędziem w nauce, ale nie należy jej używać do odrabiania prac domowych - mówił Leon XIV.
Papież dodał również, że sztuczna inteligencja, która szczególnie młodzieży często zastępuje kontakty w realu, nie może zaoferować prawdziwej mądrości. Rozwój AI określił zaś jako "jedną z cech definiujących nasze czasy".
- Pamiętajcie: AI nigdy nie zastąpi jedynego w swoim rodzaju daru, jakim jesteście dla świata - mówił do amerykańskiej młodzieży papież.
Piątkowy wideo-czat z młodzieżą to pierwsze tego typu wydarzenie od początku pontyfikatu amerykańskiego kardynała. Leon XIV przemawiał do młodzieży przez około 40 minut, odpowiadając na pytania dotyczące wiary katolickiej i udzielając rad, jak nawiązywać przyjaźnie w szkole.
Papież zwrócił uwagę młodzieży na "polityzację" Kościoła katolickiego, który jego zdaniem powinien być wolny od jakichkolwiek nacisków.
- Proszę, abyście uważali i nie używali kategorii politycznych, by mówić o wierze. Kościół nie należy do żadnej partii politycznej - stwierdził Leon XIV. - Kościół pomaga ukształtować wasze sumienie w taki sposób, byście mogli myśleć i działać z mądrością i miłością - dodał.
Papież powiedział amerykańskiej młodzieży, że Jezus wymaga od chrześcijan bycia "ludźmi, którzy budują mosty, a nie mury". Nawiązał przy tym do jednego z największych zarzutów, jaki nieżyjący już papież Franciszek stosował w stronę prezydenta USA Donalda Trumpa.
