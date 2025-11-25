"Ma obowiązek uznać". Przełomowy wyrok TSUE ws. związków jednopłciowych

W orzeczeniu wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zrelacjonowano historię dwóch obywateli Polski, którzy zawarli związek małżeński w Niemczech w 2018 roku.

Para zdecydowała się na przeprowadzkę do naszego kraju i wystąpienie do urzędu stanu cywilnego o transkrypcję aktu małżeństwa. Urząd odmówił uzasadniając swoją decyzję brakiem w porządku prawnym małżeństw osób tej samej płci. Para postanowiła zaskarżyć odmowę, a rozpatrujący ją Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości.

ZOBACZ: KE skarży Polskę do TSUE. Powodem jakość powietrza

Luksemburg zwrócił uwagę na prawo państw członkowskich do stanowienia norm dotyczących małżeństw, jednocześnie podkreślił, że państwa zobowiązane są do wykonywania tej kompetencji zgodnie z prawem UE.

"Niezgodna z prawem UE". Trybunał orzekł ws. decyzji Polski

Trybunał dodał, że skarżąca decyzję polskich urzędów para korzysta ze swobody przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich oraz z prawa do prowadzenia przez nich zwykłego życia rodzinnego w trakcie korzystania z tej swobody oraz w przypadku powrotu do państwa członkowskiego pochodzenia.

"W szczególności, gdy układają życie rodzinne w przyjmującym państwie członkowskim, zwłaszcza przez zawarcie małżeństwa, muszą być pewni, że będą mogli je kontynuować po powrocie do państwa pochodzenia" - czytamy w komunikacie.

ZOBACZ: Skarga przeciwko Polsce. Komisja Europejska idzie do TSUE

We wtorek TSUE orzekł, że odmowa uznania przez państwo członkowskie małżeństwa dwóch obywateli Unii, legalnie zawartego w innym kraju UE, jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. TSUE uznał, że co prawda normy dotyczące małżeństw należą do kompetencji państw członkowskich, te jednak są zobowiązane do przestrzegania prawa UE, gwarantującego obywatelom prawo do swobody przemieszczania się, prawo do pobytu na terytorium innych pastw członkowskich i prowadzenia przez nich tam zwykłego życia rodzinnego.

Orzeczenie TSUE nie oznacza, że państwo ma obowiązek wprowadzenia małżeństw tej samej płci do prawa krajowego, jest jednak ono zobowiązane uznać taki związek, jeśli został on zawarty zgodnie z prawem w innym kraju UE.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni