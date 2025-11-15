Leon XIV powiedział grupie czołowych hollywoodzkich aktorów i filmowców, że w obecnej rzeczywistości, pełnej ekranów, kina walczą o przetrwanie. Papież podkreślił, że należy zrobić więcej, aby je chronić i zachować wspólne doświadczenie oglądania filmów.

Papież na spotkaniu z gwiazdami Hollywood. "Sztuka otwiera to, co możliwe"

Na sobotniej audiencji w Watykanie pojawili się między innymi: Monica Bellucci, Cate Blanchett, Emir Kusturica, Spike Lee, Ferzan Ozpetek, Giuseppe Tornatore, a także Paweł Pawlikowski.

Podczas spotkania papież powiedział, że kino jest stosunkowo młodą sztuką, jednak wejście do niego powinno być niczym przekroczenie pewnego progu.

- Poprzez wasze dzieła prowadzicie dialog z tymi, którzy szukają lekkości, ale także z tym, kto nosi w sercu niepokój, pytanie o sens, sprawiedliwość, piękno - mówił Leon XIV.

Papież zwrócił uwagę na kryzys, jaki panuje obecnie w branży filmowej i zaapelował do instytucji kultury, aby te nie poddawały się w propagowaniu kinematografii w czasach globalnej niepewności i przeciążenia cyfrowego.

- Kina przeżywają niepokojący upadek, a wiele z nich jest likwidowanych w miastach i dzielnicach – powiedział. - Wielu ludzi twierdzi, że sztuka filmowa i doświadczenie filmowe są zagrożone. Apeluję więc do instytucji, aby się nie poddawały, lecz współpracowały w potwierdzaniu społecznej i kulturowej wartości tej sztuki - dodał Leon XIV.

Odnosząc się do coraz silniejszego wpływu sztucznej inteligencji i algorytmów na nasze codzienne życie, papież stwierdził, że "logika algorytmów ma tendencję do powtarzania tego, co działa, ale sztuka otwiera to, co jest możliwe".

Leon XIV z apelem do ludzi kina. "Nie bójcie się konfrontacji"

Papież - prywatnie również miłośnik kinematografii - zaapelował do obecnych w Watykanie artystów, aby ci nie bali się opowiadać o kwestiach, takich jak przemoc, ubóstwo, wygnanie, samotność, uzależnienia czy zapomniane dawno wojny.

- Nie bójcie się konfrontacji z ranami świata - mówił biskup Rzymu.

Ponadto, Leon XIV wezwał ludzi sztuki z całego świata, aby byli "rzemieślnikami nadziei" w sercach ludzi pochłaniających ich sztukę.

Kardynał Robert Prevost wyraził w ostatnim czasie swój podziw dla cenionych aktorów i reżyserów, wskazując cztery filmy, które najbardziej ukształtowały go w życiu. Wśród swoich ulubionych produkcji papież wskazał "To wspaniałe życie" Franka Capry, "Dźwięki muzyki" Roberta Wise'a, "Zwykłych ludzi" Roberta Redforda oraz "Życie jest piękne" w reżyserii Roberto Benigniego.



