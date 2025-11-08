Papież zwrócił się do Polaków ze specjalnym apelem. "Powracajcie do tych źródeł"

- Pielgrzymki świata pracy mają w Polsce długą tradycję. Ich inspiracją było nauczanie św. Jana Pawła II i jego Encyklika "Laborem exercens" oraz działalność błogosławionego księdza Popiełuszki - powiedział Leon XIV w sobotę podczas audiencji, w której wzięli udział uczestnicy Jubileuszu Świata Pracy. Papież zaapelował, by "powracać do tych źródeł".

Papież Franciszek w białej sutannie pozdrawia tłum wiernych na placu przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie.
Papież Franciszek zwrócił się do Polaków w Jubileusz Świata Pracy

Jubileusz Świata Pracy kontynuuje tradycję pielgrzymkową środowisk pracowniczych. "Wydarzenie przełożone z powodu śmierci papieża Franciszka zgromadzi w sumie ok. 10 tys. pielgrzymów. W Polsce podobną inicjatywą duchową są pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę, które zainicjował bł. ks. Jerzy Popiełuszko" - podaje Vatican News. 

 

Podczas audiencji Leon XIV  zwrócił uwagę zgromadzonych na związki pielgrzymek ludzi z pracy z historią Polski.  - Pielgrzymki świata pracy mają w Polsce długą tradycję. Ich inspiracją było nauczanie św. Jana Pawła II i jego Encyklika "Laborem exercens" oraz działalność błogosławionego księdza Popiełuszki - przypomniał Leon XIV.

 

- Powracajcie do tych źródeł, aby z nadzieją stawiać czoła nowym rzeczom, upominając się o chrześcijańską wizję ludzkiej pracy. Z serca wam błogosławię! - powiedział papież.

Jubileusz Świata Pracy. Papież zwrócił się do Polaków

W piątek Leon XIV poruszył kwestię pracy w swoim wpisie na X, tym razem zwracając się do przedsiębiorców i pracodawców. "Świat potrzebuje uczciwych i odważnych przedsiębiorców, którym leży na sercu dobro wspólne. Czasami słyszymy powiedzenie: biznes to biznes!. W rzeczywistości tak nie jest" - przekazał papież.

 

"Nikt nie jest tak pochłonięty organizacją, aby stać się jedynie trybikiem lub prostą funkcją. Nie może też istnieć prawdziwy humanizm bez krytycznego zmysłu, bez odwagi zadawania pytań: Dokąd zmierzamy? Dla kogo i po co pracujemy? Jak sprawiamy, że świat staje się lepszym miejscem" - czytamy we wpisie. 

 

Jubileusz Świata Pracy obchodzony w Watykanie ma być upamiętnieniem i kontynuacją tradycji zapoczątkowanej w 1983 r. przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Wówczas środowiska ludzi pracy wyruszyły w pielgrzymkę na Jasną Górą.

 

W tym samym roku doszło do spotkania Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki. Papież odbywał wówczas swoją drugą pielgrzymkę do ojczyzny. 

 

 

 

