Jubileusz Świata Pracy kontynuuje tradycję pielgrzymkową środowisk pracowniczych. "Wydarzenie przełożone z powodu śmierci papieża Franciszka zgromadzi w sumie ok. 10 tys. pielgrzymów. W Polsce podobną inicjatywą duchową są pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę, które zainicjował bł. ks. Jerzy Popiełuszko" - podaje Vatican News.

Podczas audiencji Leon XIV zwrócił uwagę zgromadzonych na związki pielgrzymek ludzi z pracy z historią Polski. - Pielgrzymki świata pracy mają w Polsce długą tradycję. Ich inspiracją było nauczanie św. Jana Pawła II i jego Encyklika "Laborem exercens" oraz działalność błogosławionego księdza Popiełuszki - przypomniał Leon XIV.

- Powracajcie do tych źródeł, aby z nadzieją stawiać czoła nowym rzeczom, upominając się o chrześcijańską wizję ludzkiej pracy. Z serca wam błogosławię! - powiedział papież.

Jubileusz Świata Pracy. Papież zwrócił się do Polaków

W piątek Leon XIV poruszył kwestię pracy w swoim wpisie na X, tym razem zwracając się do przedsiębiorców i pracodawców. "Świat potrzebuje uczciwych i odważnych przedsiębiorców, którym leży na sercu dobro wspólne. Czasami słyszymy powiedzenie: biznes to biznes!. W rzeczywistości tak nie jest" - przekazał papież.

"Nikt nie jest tak pochłonięty organizacją, aby stać się jedynie trybikiem lub prostą funkcją. Nie może też istnieć prawdziwy humanizm bez krytycznego zmysłu, bez odwagi zadawania pytań: Dokąd zmierzamy? Dla kogo i po co pracujemy? Jak sprawiamy, że świat staje się lepszym miejscem" - czytamy we wpisie.

Jubileusz Świata Pracy obchodzony w Watykanie ma być upamiętnieniem i kontynuacją tradycji zapoczątkowanej w 1983 r. przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Wówczas środowiska ludzi pracy wyruszyły w pielgrzymkę na Jasną Górą.

W tym samym roku doszło do spotkania Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki. Papież odbywał wówczas swoją drugą pielgrzymkę do ojczyzny.

