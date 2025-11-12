Papież Leon XIV został zapytany o swój gust filmowy przez serwis Variety. Pierwszy w historii hierarcha USA na czele Kościoła wskazał cztery produkcje: trzy amerykańskie i jedną włoską.

Ulubione filmy papieża. Leon XIV wskazał cztery tytuły

Jako pierwszy film, Leon XIV wymienił "To wspaniałe życie" w reżyserii Franka Capry z 1946 roku z Jamesem Stewartem w roli głównej. Osią fabuły jest historia finansisty z małego miasteczka, który popada w kłopoty. Przed załamaniem i radykalnym gestem ratuje go anioł stróż.

Następnie papież wskazał nagrodzony Oscarem film muzyczny "Dźwięki muzyki" Roberta Wise'a z 1965 roku z Julią Andrews. To historia kandydatki do nowicjatu w klasztorze w Salzburgu, która pod koniec lat trzydziestych minionego wieku zostaje wysłana do domu wdowca, by opiekować się siedmiorgiem jego dzieci. Postanawia wypełnić ich dom muzyką i uśmiechem.

Kolejną z wymienionych produkcji są "Zwykli ludzie" - rodzinny dramat obyczajowy z 1980 roku w reżyserii zmarłego niedawno Roberta Redforda. Zdjęcia do filmu nakręcono w rodzinnym stanie Leona XIV - Illinois. Zagrali w nim między innymi, jak przypomniał, Donald Sutherland i Mary Tyler Moore.

Na zakończenie nagrania Leon XIV wymienił "Życie jest piękne" (1997) Roberto Benigniego, który był zarówno reżyserem, jak i odtwórcą głównej roli. Jego bohater to mieszkaniec Toskanii, uwięziony podczas II wojny światowej z synem w obozie koncentracyjnym. Próbuje on przekonać malca, że okrutna rzeczywistość, w jakiej się znaleźli, to tylko zabawa. Film zdobył siedem nominacji do Oscara i trzy statuetki.

Ikony kina w Watykanie. Wśród nich Polacy

Watykan poinformował, że w sobotę papież przyjmie na audiencji w Watykanie przedstawicieli świata filmu z wielu krajów. Wśród nich zostali wymienieni: Gianni Amelio, Marco Bellocchio, Monica Bellucci, Cate Blanchett, Liliana Cavani, Abel Ferrara, Matteo Garrone, Emir Kusturica, Spike Lee, Ferzan Ozpetek, Giuseppe Tornatore, Gus Van Sant a także polscy reżyserzy Jan Komasa i Paweł Pawlikowski.

Kardynał Robert Prevost został wybrany 267. papieżem i przyjął imię Leon XIV. Decyzja zapadła podczas konklawe, które rozpoczęło się w środa 7 maja. Urodził się 14 września 1955 w Chicago. Przed wyborem na papieża był biskupem Chiclayo w Peru.

