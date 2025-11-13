Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Konfederacji na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Chodzi o ogłoszone w marcu odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego komitetu wyborczego z wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2024 roku.

"Idziemy dalej bez względu na przeciwności, świadomi chwilowych ograniczeń. Tutaj liczy się suwerenność i bezpieczeństwo Polaków, a nie pieniądze" - skomentował Grzegorz Płaczek.

Konfederacja pozbawiona subwencji. Przeważyło 47 tys. zł

Sprawozdanie obejmujące okres kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. zostało odrzucone za sprawą przyjęcia przez partię niedozwolonych korzyści majątkowych o wartości ok. 47 tys. zł. W następstwie PKW odrzuciła sprawozdanie finansowane partii za cały zeszły rok.

Ponadto PKW uzasadniała odrzucenie sprawozdanie tym, że Konfederacji dokonali wpłaty kwoty nadwyżki pozostałej na rachunku komitetu wyborczego nie na rachunek Funduszu Wyborczego, a na prywatny rachunek pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Konfederacja 64 zł z subwencji wydała na zakup alkoholu, co także jest niezgodne z przepisami. Konfederaci uzasadniali zakup alkoholu koniecznością organizacji spotkania z kontrahentem i specjalistami ds. prowadzenia kampanii. Nie przekonało to PKW.

Wpływ na decyzję miało także przekroczenie terminu na dostarczenie sprawozdania finansowego. Termin upływał 9 września 2024 r., a pełnomocnik Konfederacji dostarczył dokumenty dzień później.

We wrześniu PKW też odrzuciła sprawozdanie. W tle czapeczki "Mentzen 2025"

We wrześniu Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o kolejnego odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Konfederacji po wyborach prezydenckich.

Zastrzeżenia Państwowej Komisji Wyborczej wzbudziły m.in. zakup przez Konfederację czapeczek z napisem "Mentzen 2025". Subwencje mogą być wydatkowane wyłącznie na cele statutowe partii, a w ocenie PKW nie można do nich zaliczyć kampanii Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich.

