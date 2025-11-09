Politycy PiS odnieśli się do słów lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, który mówił w "Politycznym WF-ie z gościem", że Jarosław Kaczyński "jest nie tylko kłamcą, ale i chamem".

"Miała być spokojna niedziela, a Sławomir Mentzen nie odpuszcza… Ataki jego środowiska to bardzo długa tradycja. Te najostrzejsze - 'PiS-PO jedno zło' - trwają już co najmniej od 2015 roku, czyli na długo zanim pojawiły się sprawy, do których się dziś odwołują" - napisał Rafał Bochenek z PiS w mediach społecznościowych.

Polityk zaznaczył, że "późniejsze wydarzenia w parlamencie pokazały, że tak naprawdę chodzi o atak na PiS". "Głosowania i wypowiedzi Mentzena w wielu sprawach dowodzą, że prezentuje nurt zdecydowanie bliższy Tuskowi, a nam obcy: nie poparł wprowadzenia zakazu banderyzmu, chce wyprzedaży i prywatyzacji majątku publicznego" - dodał.

Politycy PiS bronią prezesa Kaczyńskiego. Uderzają w lidera Konfederacji

Bochenek odniósł się do sprawy uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, że "zachowanie Nowej Nadziei w trakcie piątkowych głosowań w Sejmie w sprawie pana ministra Zbigniewa Ziobry obnaża rzeczywiste intencje jego ludzi".

"Skoro pod rękę z Tuskiem są w stanie popierać absurdalne prawnie zarzuty podszyte najgorszymi, negatywnymi emocjami, to równie dobrze wkrótce można postawić zarzuty panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za program 500+, który w oczywisty sposób wpłynął nie tylko na poziom życia obywateli, ale także na pozytywne społeczne nastawienie do naszej formacji politycznej - a to, podążając logiką zarzutów wobec p. ministra Zbigniewa Ziobry, stanowiłoby korzyść osobistą" - wyjaśnił.

Jak dodał Bochenek, "w demokracji każda partia dąży do zdobycia przychylności różnych grup społecznych i ich życzliwości". Polityk ocenił, że to, co "robi koalicja 13 grudnia, a w czym pomaga jej pan Sławomir Mentzen, jest antypaństwowe i przeczy demokracji. Trudno, abyśmy tego nie krytykowali…".

Do słów Mentzena odniosła się także posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska. "Gra na najniższych instynktach. Zamiast rozmawiać merytorycznie szef Konfederacji schodzi do poziomu, który sam się komentuje" - przekazała na platformie X. Jak dodała, "nakręcanie spirali konfliktu wiadomo komu służy. Pozostaje pytanie o premedytację takich ruchów".

Głos zabrał również poseł PiS Janusz Kowalski, który zwrócił uwagę słowa Mentzena, który twierdził, że prezes PiS nie zna się na nowoczesnych technologiach.



"Partia Jarosława Kaczyńskiego, do której mam zaszczyt należeć, jest w absolutnej awangardzie walki o najnowocześniejsze rozwiązania dla Polski, a partia Tuska jest dokładnie na przeciwległym biegunie. Rozmawiajmy zawsze ad rem, a nie ad personam" - stwierdził polityk PiS.

Mentzen o Kaczyńskim: Jest nie tylko kłamcą, ale i chamem

- Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem. Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie - powiedział w rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem lider Konfederacji Sławomir Mentzen.



Gość nadawanego na antenie Polsat News "Politycznego WF-u z gościem" po raz kolejny zarzucił politykom PiS stosowanie kłamliwej narracji.

- Warto zwrócić uwagę na metody, którymi się posługuje Jarosław Kaczyński, całe Prawo i Sprawiedliwość, przecież ten przekaz dnia, który został ujawniony przez dziennikarzy WP, to jest stek kłamstw dla każdego zupełnie oczywisty - wskazywał.

Prowadzący dopytywali jednego z liderów Konfederacji o jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim i to, czy prezes PiS swoimi krytycznymi wypowiedziami pod adresem Mentzena wypowiedział Konfederacji "polityczną wojnę".

- Kaczyński nam tę wojnę już wypowiedział chyba jeszcze w czerwcu, w związku z czym to już jest wiele miesięcy tej wojny - dodał.

