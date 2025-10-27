Poseł Konfederacji przyłapany na próbie kradzieży. Interweniowała policja

"Jeden z liderów Konfederacji Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w IKEI" - napisał szef rządu w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych. "Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć" - dodał Donald Tusk.

Z ustaleń Polsat News wynika, że poseł Konrad Berkowicz miał zostać zatrzymany przez ochronę po przekroczeniu linii kas.

Informację o próbie kradzieży w sklepie IKEA potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl. policja, bez podawania tożsamości sprawcy. - Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 11. na terenie sklepu wielkopowierzchniowego. Mężczyzna ukradł towar o wartości ok. 400 zł. To były różne przedmioty codziennego użytku - przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie asp. Bartosz Izdebski.

- Został ujęty, na miejsce wezwano policję. Po rozmowie z funkcjonariusza przyjął mandat na kwotę 500 zł i na tym właściwie się zakończyło - dodał rzecznik.

Konrad Berkowicz odpowiedział na wpis Donalda Tuska

"Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem jak Mejza czy Sterczewski. PS Zgadnijcie, czego słuchałem…" - napisał.

Poseł odpowiedział także na wpis premiera. "Czym innym jest, będąc na słuchawkach i mając masę zakupów, czegoś zapomnieć zeskanować na kasie samoobsługowej w sklepie meblowym, a czym innym jest okraść oszczędności Polaków w aferze Amber Gold. Jesteś, cyniku zakłamany, ostatnią osobą, która może kogokolwiek oskarżać o 'złodziejstwo'" - tłumaczył.

Sławomir Mentzen skomentował incydent

"Konrad Berkowicz robił duże zakupy w IKEA. Kasował zakupy w kasie samoobsługowej, będąc w słuchawkach. Z wielu towarów mniejsza część mu się nie nabiła, czego nie usłyszał z powodu słuchawek. Od razu zapłacił mandat, nie zasłaniał się immunitetem" - napisał na platformie X.

"Robienie z tej oczywistej pomyłki próby kradzieży jest głupie. A atakowanie go przez odpowiedzialnych za wielomilionowe wały polityków to zwykła żenada. Premier Tusk wypominający tę pomyłkę Berkowiczowi, gdy ma u siebie Giertycha, Nowaka, Gawłowskiego i innych, jest jeszcze śmieszniejszy niż zwykle" - dodał Mentzen.

