Robert Redford nie żyje. Słynny aktor i reżyser miał 89 lat

Nie żyje słynny amerykański aktor i reżyser Robert Redford. Gwiazdor znany m.in. z filmów takich jak "Żądło", "Wszyscy ludzie prezydenta" czy "Pożegnanie z Afryką" miał 89 lat. Informację o śmierci podał "New York Times".

"New York Times" przekazał, że według impresariatu aktora, zmarł on we śnie w swoim domu w stanie Utah.

Robert Redford nie żyje. Był legendą Hollywood

Robert Redford największą sławę zdobył jako aktor, uznawany za jednego z największych amantów w historii Hollywood. Publiczności dał się poznać m.in. jako Johnny Hooker z "Żądła", Tom Booker w "Zaklinaczu koni", Bob Woodward w hicie "Wszyscy ludzie prezydenta" czy Denys Finch Hatton w "Pożegnaniu z Afryką".

W 2002 roku dostał Oscara za całokształt twórczości, otrzymał też najważniejszą filmową nagrodę jako reżyser filmu "Zwyczajni ludzie". W swoim dorobku miał też m.in. pięć Złotych Globów i trzy nagrody na festiwalu w Wenecji.

Ostatnimi pełnometrażowymi produkcjami, w których wystąpił Robert Redford były "Nasze noce", "Odkrycie" (2017), "Gentleman z rewolwerem" (2018) i "Avengers: Koniec gry" (2019).