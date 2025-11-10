Ryanair wprowadza zmiany dla pasażerów. Wejdą w życie 12 listopada
Od najbliższej środy pasażerowie linii lotniczych Ryanair nie będą już mogli pobrać i wydrukować papierowych kart pokładowych. Linia lotnicza wprowadza obowiązek skorzystania z cyfrowej karty pokładowej wygenerowanej w aplikacji podczas odprawy.
Od najbliższej środy pasażerowie Ryanaira nie będą już mogli pobrać i wydrukować papierowej karty pokładowej, ale będą musieli korzystać z cyfrowej karty pokładowej wygenerowanej w aplikacji "myRyanair" podczas odprawy, aby wejść na pokład samolotu irlandzkiej linii lotniczej.
ZOBACZ: Ryanair wprowadza cyfrowe karty pokładowe. Odprawa tylko w aplikacji
Według Ryanaira zmiana oznacza m.in. szybszą i bardziej ekologiczną obsługę pasażerów. Klienci mogą też korzystać z różnych funkcji aplikacji - m.in. informacji o lotach i ich aktualizacji w czasie rzeczywistym czy alternatywnych wariantach lotów.
Ryanair wprowadza obowiązkowe cyfrowe karty pokładowe
Linia podkreśliła, że prawie 80 proc. z 200 milionów pasażerów Ryanaira korzysta już z cyfrowej karty pokładowej. Przewoźnik informuje ponadto, że zmiana ta wynika z chęci obniżenia kosztów lotniskowych, a także cen biletów. Dodano, że ma to również zapewnić klientom lepszą obsługę.
Przejście na cyfrowe karty pokładowe - według zapewnień przewoźnika - usprawni obsługę klienta, a także ułatwi zmianę rezerwacji w przypadku zakłóceń lotów. Wspomniano też, że zmiana będzie korzystna dla środowiska. Pozwoli oszczędzić około 300 ton papieru rocznie.
ZOBACZ: Koniec lotów. Polskie lotnisko zamknięte przez ponad miesiąc
Na stronie internetowej przewoźnika przekazano, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których pasażer może nie być w stanie wygenerować lub uzyskać dostępu do cyfrowej karty pokładowej.
Papierowy bilet na lot tylko pod jednym warunkiem
Może się tak zdarzyć np. w sytuacji, gdy podróżnych zgubi, uszkodzi lub wyładuje swojego tableta lub smartfona. Wówczas Ryanair zaznacza, że podróżni mogą poprosić o papierową kartę pokładową przy stanowiskach odprawy na lotnisku. Zostanie ona wydana bezpłatnie, pod warunkiem że pasażer dokonał odprawy online.
ZOBACZ: Ryanair będzie karał niesfornych pasażerów. Nawet 500 euro
W Polsce Ryanair oferuje rejsy z 13 lotnisk; posiada sześć baz operacyjnych, w których znajdują się 44 samoloty.
Linia dysponuje flotą ok. 600 samolotów i deklaruje zamówienie ponad 350 kolejnych, co ma pozwolić na zwiększenie przewozów w 2034 r. do 300 mln pasażerów rocznie.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej