Od najbliższej środy pasażerowie Ryanaira nie będą już mogli pobrać i wydrukować papierowej karty pokładowej, ale będą musieli korzystać z cyfrowej karty pokładowej wygenerowanej w aplikacji "myRyanair" podczas odprawy, aby wejść na pokład samolotu irlandzkiej linii lotniczej.

Według Ryanaira zmiana oznacza m.in. szybszą i bardziej ekologiczną obsługę pasażerów. Klienci mogą też korzystać z różnych funkcji aplikacji - m.in. informacji o lotach i ich aktualizacji w czasie rzeczywistym czy alternatywnych wariantach lotów.

Ryanair wprowadza obowiązkowe cyfrowe karty pokładowe

Linia podkreśliła, że prawie 80 proc. z 200 milionów pasażerów Ryanaira korzysta już z cyfrowej karty pokładowej. Przewoźnik informuje ponadto, że zmiana ta wynika z chęci obniżenia kosztów lotniskowych, a także cen biletów. Dodano, że ma to również zapewnić klientom lepszą obsługę.

Przejście na cyfrowe karty pokładowe - według zapewnień przewoźnika - usprawni obsługę klienta, a także ułatwi zmianę rezerwacji w przypadku zakłóceń lotów. Wspomniano też, że zmiana będzie korzystna dla środowiska. Pozwoli oszczędzić około 300 ton papieru rocznie.

Na stronie internetowej przewoźnika przekazano, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których pasażer może nie być w stanie wygenerować lub uzyskać dostępu do cyfrowej karty pokładowej.

Papierowy bilet na lot tylko pod jednym warunkiem

Może się tak zdarzyć np. w sytuacji, gdy podróżnych zgubi, uszkodzi lub wyładuje swojego tableta lub smartfona. Wówczas Ryanair zaznacza, że podróżni mogą poprosić o papierową kartę pokładową przy stanowiskach odprawy na lotnisku. Zostanie ona wydana bezpłatnie, pod warunkiem że pasażer dokonał odprawy online.

W Polsce Ryanair oferuje rejsy z 13 lotnisk; posiada sześć baz operacyjnych, w których znajdują się 44 samoloty.

Linia dysponuje flotą ok. 600 samolotów i deklaruje zamówienie ponad 350 kolejnych, co ma pozwolić na zwiększenie przewozów w 2034 r. do 300 mln pasażerów rocznie.

